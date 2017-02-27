Додано: Чет 05 вер, 2019 17:50

Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с).

Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс.

Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.