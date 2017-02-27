Автор77 написав:Гривна выросла сегодня к долару,но упала к евро.
Причина - белобрысого британского клоуна Джонсона немного щелкнули по носу соплеменники-парламентарии.
В пятницу -свое слово должна сказать еще палата лордов. Если и они дадут щелчка Борису Джонсону,то евро от минимумов 1.093 еще денек назад, к 1-107 сегодня, вполне может улететь к 1-12 с копейками, с соответствующими последствиями для гривна-евро.
Фунт-евро идут в тесной упряжке,по мере хотя бы не разрешения,но откладывания проблемы на конец зимы, рост евро осенью-зимой к 1-15 вполне вероятен, а это уже серьезные деньги, для того
чтобы "зашортить" гривну к евро и захомячить на новый айфон к новому году ,
в случае успеха конечно,надо следить за британскими новостями всю осень и соответственно реагировать в паре гривна-евро, а то с долара как с козла молока пока что.
Брать не стоит, доллар может еще просесть, а сам евро на дневном очень печально выглядит. Там больше похоже на дальнейшее снижение, чем рост.
Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с). Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс. Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с). Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс. Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...
А думаете этого ур** освободили без согласования с Госдепом? Сильно сомневаюсь. Но если действительно без согласования - то в Зе-команде собрались откровенные пособники xyйла.