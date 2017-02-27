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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1977197819791980

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:23

  Автор77 написав:Гривна выросла сегодня к долару,но упала к евро.

Причина - белобрысого британского клоуна Джонсона немного щелкнули по носу соплеменники-парламентарии.

В пятницу -свое слово должна сказать еще палата лордов.
Если и они дадут щелчка Борису Джонсону,то евро от минимумов 1.093 еще денек назад, к 1-107 сегодня, вполне может улететь к 1-12 с копейками, с соответствующими последствиями для гривна-евро.

Фунт-евро идут в тесной упряжке,по мере хотя бы не разрешения,но откладывания проблемы на конец зимы, рост евро осенью-зимой к 1-15 вполне вероятен, а это уже серьезные деньги, для того

чтобы "зашортить" гривну к евро и
захомячить на новый айфон к новому году :) ,

в случае успеха конечно,надо следить за британскими новостями всю осень и соответственно реагировать в паре гривна-евро, а то с долара как с козла молока пока что.


Брать не стоит, доллар может еще просесть, а сам евро на дневном очень печально выглядит. Там больше похоже на дальнейшее снижение, чем рост.
jerua
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:34

  s0v7a написав:
  zzzzzz написав:А что это так на внешке все позеленело, Трамп опять в Твиттере что-то написал ?)


Ні, навпаки! Це китайці Трампа в перемовинах прокинули!
http://www.profinance.ru/news/2019/09/0 ... itaya.html

Та загалом, до завтрашніх Перлойсів готуються.
http://www.profinance.ru/news/2019/09/0 ... h-ism.html
Можуть затримати зниження ставки.

ВО

глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ФРС будет «действовать надлежащим образом», чтобы экономика продолжала расти.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с).
Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс.
Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:37

  orest написав:Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с).
Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс.
Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...

А думаете этого ур** освободили без согласования с Госдепом? Сильно сомневаюсь. Но если действительно без согласования - то в Зе-команде собрались откровенные пособники xyйла.
airmax78
 
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