У 2019 році гривня стала лідером рейтингу світових валют відносно долара, зміцнившись за вісім місяців до американської валюти більш ніж на дев'ять відсотків, побивши трирічний рекорд.Міцна гривня забезпечує порівняно низькі ціни на імпорт, але вона розходиться з реальним курсом валют, що викликає занепокоєння економістів.Детально про це і про причини укріпленнях гривні і про фактори, які впливають на її курс Корреспондент.net описував в матеріалі Два сценарії: що чекає гривню у вересні.За прогнозами аналітиків американського банку JP Morgan, найближчим часом українська національна валюта може девальвувати до 28 гривень у четвертому кварталі цього року.У Міжнародному валютному фонді також вважають, що курс гривні буде падати восени і вже в 2020 році досягне рівня в 30 гривень за долар.Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин каже, що восени почнеться погашення коротких облігацій, що негативно відіб'ється на курсі."Восени повинні початися перші погашення коротких облігація, 6-9-місячних. Тому, я думаю, найближчим часом ми побачимо ослаблення гривні. Досить поступове, але з певним прискоренням. А на кінець року ми, очевидно, повернемося до того рівня, який був і в минулому році - десь 27,5-27,9 гривні за долар", - вважає експерт.Аналітики Oxford Economics прогнозують, що курс гривні цього року впаде до 28,5 за долар.Керівник EXANTE Україна Володимир Позній також вважає, що серйозне зростання долара почнеться після вересня."Ймовірно, відскік долара до гривні продовжиться у вересні і потенційно розтягнеться на кілька місяців, поклавши початок росту до верхньої межі діапазону останніх років - 28 за долар. У вересні, зокрема, можливий відкат в область 26", - говорить експерт.З тим, що курс долара почне рости до кінці жовтня - початку листопада через погашення кредитів згоден і міжнародний економічний експерт, голова общественой організації Національний інтерес України Ігор Гарбарук."Адже в цей період передбачаються великі виплати України за зобов'язаннями перед зовнішніми кредиторами. Також, для цього періоду характерна купівля валюти сільгоспвиробників, яким необхідно погашати власні кредити", - пояснює економіст.