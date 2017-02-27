Автор77 написав:Гривна выросла сегодня к долару,но упала к евро.
Причина - белобрысого британского клоуна Джонсона немного щелкнули по носу соплеменники-парламентарии.
В пятницу -свое слово должна сказать еще палата лордов. Если и они дадут щелчка Борису Джонсону,то евро от минимумов 1.093 еще денек назад, к 1-107 сегодня, вполне может улететь к 1-12 с копейками, с соответствующими последствиями для гривна-евро.
Фунт-евро идут в тесной упряжке,по мере хотя бы не разрешения,но откладывания проблемы на конец зимы, рост евро осенью-зимой к 1-15 вполне вероятен, а это уже серьезные деньги, для того
чтобы "зашортить" гривну к евро и захомячить на новый айфон к новому году ,
в случае успеха конечно,надо следить за британскими новостями всю осень и соответственно реагировать в паре гривна-евро, а то с долара как с козла молока пока что.
Брать не стоит, доллар может еще просесть, а сам евро на дневном очень печально выглядит. Там больше похоже на дальнейшее снижение, чем рост.
Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с). Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс. Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Після вчорашнього погашення ОВДП сьогодні частина грн вийшла на МБ. Чим дуже вміло скористалися продавці. Нервових запакували по 25,30(+). Після зникнення неврівноваженого попиту грн почала зміцнюватися. І так інтенсивно, що НБУ мусів ловити біля 25,2 (кажуть, вибрав свою 20-ку). Але закриття МБ показало, що НБУ "нєшмаглая" (с). Крім того, зменшення облікової ставки на 0,5% - дія, яка не може мати впливу на курс. Чекаємо МВФ; і тримаємо кулаки, щоб звільнення Цемаха (а зараз він 99% зникне чи його замочать) не взбісило США і Європу (крім рейху)...
А думаете этого ур** освободили без согласования с Госдепом? Сильно сомневаюсь. Но если действительно без согласования - то в Зе-команде собрались откровенные пособники xyйла.
Коли гривня до долара почне падінняhttps://ua.korrespondent.net/business/f ... -2019-roku У 2019 році гривня стала лідером рейтингу світових валют відносно долара, зміцнившись за вісім місяців до американської валюти більш ніж на дев'ять відсотків, побивши трирічний рекорд. Міцна гривня забезпечує порівняно низькі ціни на імпорт, але вона розходиться з реальним курсом валют, що викликає занепокоєння економістів. Детально про це і про причини укріпленнях гривні і про фактори, які впливають на її курс Корреспондент.net описував в матеріалі Два сценарії: що чекає гривню у вересні. За прогнозами аналітиків американського банку JP Morgan, найближчим часом українська національна валюта може девальвувати до 28 гривень у четвертому кварталі цього року. У Міжнародному валютному фонді також вважають, що курс гривні буде падати восени і вже в 2020 році досягне рівня в 30 гривень за долар. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин каже, що восени почнеться погашення коротких облігацій, що негативно відіб'ється на курсі. "Восени повинні початися перші погашення коротких облігація, 6-9-місячних. Тому, я думаю, найближчим часом ми побачимо ослаблення гривні. Досить поступове, але з певним прискоренням. А на кінець року ми, очевидно, повернемося до того рівня, який був і в минулому році - десь 27,5-27,9 гривні за долар", - вважає експерт. Аналітики Oxford Economics прогнозують, що курс гривні цього року впаде до 28,5 за долар. Керівник EXANTE Україна Володимир Позній також вважає, що серйозне зростання долара почнеться після вересня. "Ймовірно, відскік долара до гривні продовжиться у вересні і потенційно розтягнеться на кілька місяців, поклавши початок росту до верхньої межі діапазону останніх років - 28 за долар. У вересні, зокрема, можливий відкат в область 26", - говорить експерт. З тим, що курс долара почне рости до кінці жовтня - початку листопада через погашення кредитів згоден і міжнародний економічний експерт, голова общественой організації Національний інтерес України Ігор Гарбарук. "Адже в цей період передбачаються великі виплати України за зобов'язаннями перед зовнішніми кредиторами. Також, для цього періоду характерна купівля валюти сільгоспвиробників, яким необхідно погашати власні кредити", - пояснює економіст.