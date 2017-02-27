Surfer написав:

Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один.Что значит по невыгодному ? Баксы откупить не успевали по улетевшему курсу конвертации НБУ через ФГВФО ? А то что вас фактически пересаживали с низкопроцентного доллародепо на гривнедепо с в 2-3 раза большей % ставкой - вам это ни о чем не говорит в плане общей прибыльности портфеля ? Вот вам и вся "проміжність". Могу только подтвердить - во время самого крупного обвала за всю нашу историю 14-15 годов имени лерки 200 баксов и пети , посыпалась куча валютных депозитов. Из них всего только малая часть вылетела по "невыгодному" курсу - как сейчас помню Фонд отдал по курсу что то около 25,75, а на улице было уже за 27. Без фиксации убытков и печали на сердце отдал на гривнедепо под 25-29-40-60% годовых в гривне - что во много раз превышало валютные ставки. И где здесь "невыгода" , даже в этом "пролетном" варианте ? Сейчас , напомню уличный курс 25,15 - 25,20 и никто в очередях не стоит, я в том числе - не откупал этот "угар" до сих пор , потому что угар этот только в умах аленей, которым лишь бы в бакс/золото все вхомячить, несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала