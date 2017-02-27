холява ... давно від Вас не було слів з якими я повністю погоджуюсь!
- тож, нехай, ще прочитають це ті, хто не встиг...
Холява написав: Здравствуйте . Я боюсь Вам показаться циничным (за столько лет работы с "разными " людьми ) Когда члены Голландской делегации голосовали за восстановление России в ПАРЭ ,никто не вспомнил ? Значит им очень важно их присутствие !
А теперь Россия говорит , отпустите его(Цемаха) , мы ВАШИХ отпустим .
На кой , это хренло нам нужен ?
Моряков получивших приказ от му...ов идти в Азов отпустят по любому , потому как убытков больше понесут .
Больше пленных людей отпустят -это хорошо . Пусть теперь сами и он сам беспокоятся о его здоровье .
Все такие правильные , войны мы не видим и ничего не знаем , но свидетеля нам отдайте... Я бы за него втрое выломал людей ....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Ага . а когда рос доллар - все считали прибыль . считали себя гуру экономики и инвестиций .
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Попали только те кто так считает. Просадка до 10% - это погрешность. Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Попали только те кто так считает. Просадка 9% - это погрешность. Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Так я и употребил слово "попал" в связке с долларом в кавычках.
Я к тому что на текущий момент не все так однозначно - курс может еще чуть провалиться - и небольшой эффект FOMO будет чуть ощутимей
Долярчик написав:....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця? - ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!! - решта все другорядне!
Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные. И только у вас все наоборот. Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами. В головах или пусто, или вата. Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал. Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.