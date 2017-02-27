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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1978197919801981

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:53

холява
... давно від Вас не було слів з якими я повністю погоджуюсь!

- тож, нехай, ще прочитають це ті, хто не встиг...

Холява написав:
Здравствуйте .
Я боюсь Вам показаться циничным (за столько лет работы с "разными " людьми )
Когда члены Голландской делегации голосовали за восстановление России в ПАРЭ ,никто не вспомнил ?
Значит им очень важно их присутствие !

А теперь Россия говорит , отпустите его(Цемаха) , мы ВАШИХ отпустим .

На кой , это хренло нам нужен ?

Моряков получивших приказ от му...ов идти в Азов отпустят по любому , потому как убытков больше понесут .

Больше пленных людей отпустят -это хорошо .
Пусть теперь сами и он сам беспокоятся о его здоровье .

Все такие правильные , войны мы не видим и ничего не знаем , но свидетеля нам отдайте...
Я бы за него втрое выломал людей ....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця?
- ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!!
- решта все другорядне!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:10

  J написав:глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ФРС будет «действовать надлежащим образом», чтобы экономика продолжала расти.

Но это же пустая болтовня. Анекдот.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:14

  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?


Ага . а когда рос доллар - все считали прибыль .
считали себя гуру экономики и инвестиций .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:16

  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?

Попали только те кто так считает. Просадка до 10% - это погрешность.
Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:22

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?

Попали только те кто так считает. Просадка 9% - это погрешность.
Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.


Так я и употребил слово "попал" в связке с долларом в кавычках.

Я к тому что на текущий момент не все так однозначно - курс может еще чуть провалиться - и небольшой эффект FOMO будет чуть ощутимей :mrgreen: :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а ніхто не розглядає варіант ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ цієї зими-весни?
- і який тоді курс буде? ;)

... отож ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:36

  Долярчик написав:....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця?
- ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!!
- решта все другорядне!


Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные.
И только у вас все наоборот.
Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами.
В головах или пусто, или вата.
Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал.
Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 1978197919801981
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