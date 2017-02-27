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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:44
Libo написав: Долярчик написав:
....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця?
- ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!!
- решта все другорядне!
Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные.
И только у вас все наоборот.
Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами.
В головах или пусто, или вата.
Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал.
Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
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Zebra
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45
Это невиданная роскошь 25.20 за бакс, берите пока поезд не тронулся
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KOKS
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:57
KOKS написав:
Это невиданная роскошь 25.20 за бакс, берите пока поезд не тронулся
Берите серебро! С бумагой будет проблема, она будет ударно обесцениваться, валютные войны начались.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:05
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:21
Zebra написав:
Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
Петя для меня навсегда останется вором и брехуном … Воришка, больной клептоман …
Зеленый, если начнет торговать национальными интересами, очень быстро слетит. Он глупыш. Народ должен его пару раз направить в правильное русло. Не поймет - в расход.
Власть для того, чтобы народ ее ненавидел, а она его боялась.
Если не так, то это неправильно и хуже всем.
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Libo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:28
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Libo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:41
Libo написав:
Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные.
И только у вас все наоборот.
Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами.
В головах или пусто, или вата.
Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал.
Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
Точно. Украинская армия - это не израильская. Нам пикуах нефеш чужд. Или нет ? )))
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:47
Libo написав: Zebra написав:
Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
Петя для меня навсегда останется вором и брехуном … Воришка, больной клептоман …
Зеленый, если начнет торговать национальными интересами, очень быстро слетит. Он глупыш. Народ должен его пару раз направить в правильное русло. Не поймет - в расход.
Власть для того, чтобы народ ее ненавидел, а она его боялась.
Если не так, то это неправильно и хуже всем.
Будете еще по Пете плакать, овцы.
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Zebra
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:52
Долярчик написав:
....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця?
- ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!!
- решта все другорядне!
Мерзота зелена
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