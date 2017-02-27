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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1979198019811982

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 325
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:44

  Libo написав:
  Долярчик написав:....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця?
- ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!!
- решта все другорядне!


Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные.
И только у вас все наоборот.
Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами.
В головах или пусто, или вата.
Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал.
Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
:lol: :lol: :lol:

Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это невиданная роскошь 25.20 за бакс, берите пока поезд не тронулся
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:57

  KOKS написав:Это невиданная роскошь 25.20 за бакс, берите пока поезд не тронулся

Берите серебро! С бумагой будет проблема, она будет ударно обесцениваться, валютные войны начались.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:05

.. будьте терплячі і все буде!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:21

  Zebra написав:Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.


Петя для меня навсегда останется вором и брехуном … Воришка, больной клептоман …
Зеленый, если начнет торговать национальными интересами, очень быстро слетит. Он глупыш. Народ должен его пару раз направить в правильное русло. Не поймет - в расход.
Власть для того, чтобы народ ее ненавидел, а она его боялась.
Если не так, то это неправильно и хуже всем. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:28

  hxbbgaf написав: Берите серебро!


Ложки. Наконец ты меня понял и заценил.

:lol: :lol: :lol:


Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:41

  Libo написав:
Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные.
И только у вас все наоборот.
Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами.
В головах или пусто, или вата.
Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал.
Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
:lol: :lol: :lol:


Точно. Украинская армия - это не израильская. Нам пикуах нефеш чужд. Или нет ? )))
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:47

  Libo написав:
  Zebra написав:Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.


Петя для меня навсегда останется вором и брехуном … Воришка, больной клептоман …
Зеленый, если начнет торговать национальными интересами, очень быстро слетит. Он глупыш. Народ должен его пару раз направить в правильное русло. Не поймет - в расход.
Власть для того, чтобы народ ее ненавидел, а она его боялась.
Если не так, то это неправильно и хуже всем. 8)

Будете еще по Пете плакать, овцы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:52

  Долярчик написав:....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця?
- ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!!
- решта все другорядне!


Мерзота зелена
sergey_sryvkin
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