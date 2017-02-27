Долярчик написав:....і взагалі, - правильно/не правильно робить Зе.... - яка різниця? - ГОЛОВНЕ, ЩОБ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПОВЕРНУЛИ І ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯКНАЙШВИДШЕ ЦЯ ВІЙНА!!! - решта все другорядне!
Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные. И только у вас все наоборот. Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами. В головах или пусто, или вата. Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал. Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
Zebra написав:Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
Петя для меня навсегда останется вором и брехуном … Воришка, больной клептоман … Зеленый, если начнет торговать национальными интересами, очень быстро слетит. Он глупыш. Народ должен его пару раз направить в правильное русло. Не поймет - в расход. Власть для того, чтобы народ ее ненавидел, а она его боялась. Если не так, то это неправильно и хуже всем.
Libo написав: Сначала заканчиваются войны и только потом возвращаются военнопленные. И только у вас все наоборот. Военнопленные, которые по сути есть трусы, дезертиры и предатели - самые большие герои - ради возвращения которых можно пожертвовать независимостью и национальными интересами. В головах или пусто, или вата. Вам поэтому Трамп 250 млн на оборону не дал. Бесполезно. Если нация и президент без мозгов.
Точно. Украинская армия - это не израильская. Нам пикуах нефеш чужд. Или нет ? )))
Zebra написав:Еще не так давно, ты тут батон крышил на Петю и восхвалял зеленого наполеона.
Петя для меня навсегда останется вором и брехуном … Воришка, больной клептоман … Зеленый, если начнет торговать национальными интересами, очень быстро слетит. Он глупыш. Народ должен его пару раз направить в правильное русло. Не поймет - в расход. Власть для того, чтобы народ ее ненавидел, а она его боялась. Если не так, то это неправильно и хуже всем.
sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,
А можна нам теж глянути ? є посилання?..
Ой+ написав:то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.
Майже всі ці банки збанкрутіли.
Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.