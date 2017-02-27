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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1980198119821983

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 325
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:24

  Долярчик написав:... а ніхто не розглядає варіант ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ цієї зими-весни?
- і який тоді курс буде? ;)

... отож ;)


Війна закінчиться, коли розвалиться Московія. Або Україна.
Першого цієї зими не станеться.
sergey_sryvkin
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