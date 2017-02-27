|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 23:24
Долярчик написав:
... а ніхто не розглядає варіант ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ цієї зими-весни?
- і який тоді курс буде?
... отож
Війна закінчиться, коли розвалиться Московія. Або Україна.
Першого цієї зими не станеться.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15683
|1869861
|
|
|6694
|1451513
|
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
|
|191
|15496
|