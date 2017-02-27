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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1980198119821983

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 325
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:24

  Долярчик написав:... а ніхто не розглядає варіант ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ цієї зими-весни?
- і який тоді курс буде? ;)

... отож ;)


Війна закінчиться, коли розвалиться Московія. Або Україна.
Першого цієї зими не станеться.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:26

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,

А можна нам теж глянути ? є посилання?..
  Ой+ написав:то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.


Майже всі ці банки збанкрутіли.
Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.


В архіви я глянув власні, які вів для себе - куди, скільки під який % розміщував, тому глянути в них вам не вдасться. Шукати старі договори і сканувати я не буду. Хто розміщувався у зазначених банках в зазначений час, той в курсі який був %, хочете шукайте по гілках відповідних банків. Причому це були практично всі наявні у моєму містечку банки, вибирав те, що було рядом.
Деколи треба було для високої ставки ще деякі додаткові умови - сума, поповнення щомісяця певною сумою. Приват взагалі видавав договір на свої найакційніші депо на трьох листках де % сумувались. Дійсно, більшість з них збанкрутіла, з частину вкладів прийшлось отримувати через фонд, але як я писав, індочки довго давали поза 20 % і живі по нині. Скажу більше і по валюті не так давно були вклади під +15%, наприклад ФіК.
Приват довго пропонував по "індіанським" депо 25 % чистими з щомісячною, потім були ще 29 %, але вже оподатковані. Найбільші (не пробував) проходили по "Фідо", там на гілці писали про якусь схему, що видавала 70 % і люди гусарили.
І одне посилання для вас
5 грудня з активами 12,8 млрд гривень "ВіЕйБі Банк" почав рекламу депозитів для фізосіб під 31% річних - це рекордна ставка для середніх і великих банків.
банк "Таврика", перед тим як туди ввели куратора від НБУ, рекламував депозити під 29% річних.
https://www.epravda.com.ua/news/2012/12/6/349357/

На форумі час від часу дописує любопитна, яка пройшла банкрутства десь 20 банків і далі вишукує з найбільшими ставками, так що є і такий досвід.
Цю тему теж далі пережовувати не буду - хочете думати, що такого не було, прошу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:46

  sergey_sryvkin написав:
Війна закінчиться, коли розвалиться Московія. Або Україна.
Першого цієї зими не станеться.


Подавляющее большинство войн заканчивается не развалом стран, а сдачей одной из сторон и подписанием мирных договоров.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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