Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:26

sergey_sryvkin написав: Ой+ написав: sergey_sryvkin написав: Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?.. Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки, А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,

А можна нам теж глянути ? є посилання?..

Ой+ написав: то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило. то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.



Майже всі ці банки збанкрутіли.

Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.

А можна нам теж глянути ? є посилання?..Майже всі ці банки збанкрутіли.Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.



банк "Таврика", перед тим як туди ввели куратора від НБУ, рекламував депозити під 29% річних.

https://www.epravda.com.ua/news/2012/12/6/349357/ 5 грудня з активами 12,8 млрд гривень "ВіЕйБі Банк" почав рекламу депозитів для фізосіб під 31% річних - це рекордна ставка для середніх і великих банків.банк "Таврика", перед тим як туди ввели куратора від НБУ, рекламував депозити під 29% річних.

В архіви я глянув власні, які вів для себе - куди, скільки під який % розміщував, тому глянути в них вам не вдасться. Шукати старі договори і сканувати я не буду. Хто розміщувався у зазначених банках в зазначений час, той в курсі який був %, хочете шукайте по гілках відповідних банків. Причому це були практично всі наявні у моєму містечку банки, вибирав те, що було рядом.Деколи треба було для високої ставки ще деякі додаткові умови - сума, поповнення щомісяця певною сумою. Приват взагалі видавав договір на свої найакційніші депо на трьох листках де % сумувались. Дійсно, більшість з них збанкрутіла, з частину вкладів прийшлось отримувати через фонд, але як я писав, індочки довго давали поза 20 % і живі по нині. Скажу більше і по валюті не так давно були вклади під +15%, наприклад ФіК.Приват довго пропонував по "індіанським" депо 25 % чистими з щомісячною, потім були ще 29 %, але вже оподатковані. Найбільші (не пробував) проходили по "Фідо", там на гілці писали про якусь схему, що видавала 70 % і люди гусарили.І одне посилання для васНа форумі час від часу дописує, яка пройшла банкрутства десь 20 банків і далі вишукує з найбільшими ставками, так що є і такий досвід.Цю тему теж далі пережовувати не буду - хочете думати, що такого не було, прошу.