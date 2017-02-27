Війна закінчиться, коли розвалиться Московія. Або Україна.
Першого цієї зими не станеться.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 23:24
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:26
В архіви я глянув власні, які вів для себе - куди, скільки під який % розміщував, тому глянути в них вам не вдасться. Шукати старі договори і сканувати я не буду. Хто розміщувався у зазначених банках в зазначений час, той в курсі який був %, хочете шукайте по гілках відповідних банків. Причому це були практично всі наявні у моєму містечку банки, вибирав те, що було рядом.
Деколи треба було для високої ставки ще деякі додаткові умови - сума, поповнення щомісяця певною сумою. Приват взагалі видавав договір на свої найакційніші депо на трьох листках де % сумувались. Дійсно, більшість з них збанкрутіла, з частину вкладів прийшлось отримувати через фонд, але як я писав, індочки довго давали поза 20 % і живі по нині. Скажу більше і по валюті не так давно були вклади під +15%, наприклад ФіК.
Приват довго пропонував по "індіанським" депо 25 % чистими з щомісячною, потім були ще 29 %, але вже оподатковані. Найбільші (не пробував) проходили по "Фідо", там на гілці писали про якусь схему, що видавала 70 % і люди гусарили.
І одне посилання для вас
На форумі час від часу дописує любопитна, яка пройшла банкрутства десь 20 банків і далі вишукує з найбільшими ставками, так що є і такий досвід.
Цю тему теж далі пережовувати не буду - хочете думати, що такого не було, прошу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:46
Подавляющее большинство войн заканчивается не развалом стран, а сдачей одной из сторон и подписанием мирных договоров.
Теперь уже точно не вернусь
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