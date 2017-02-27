RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1979198019811982>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 325
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:53

холява
... давно від Вас не було слів з якими я повністю погоджуюсь!

- тож, нехай, ще прочитають це ті, хто не встиг...

Холява написав:
Здравствуйте .
Я боюсь Вам показаться циничным (за столько лет работы с "разными " людьми )
Когда члены Голландской делегации голосовали за восстановление России в ПАРЭ ,никто не вспомнил ?
Значит им очень важно их присутствие !

А теперь Россия говорит , отпустите его(Цемаха) , мы ВАШИХ отпустим .

На кой , это хренло нам нужен ?

Моряков получивших приказ от му...ов идти в Азов отпустят по любому , потому как убытков больше понесут .

Больше пленных людей отпустят -это хорошо .
Пусть теперь сами и он сам беспокоятся о его здоровье .

Все такие правильные , войны мы не видим и ничего не знаем , но свидетеля нам отдайте...
Я бы за него втрое выломал людей ....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6858
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:10

  J написав:глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ФРС будет «действовать надлежащим образом», чтобы экономика продолжала расти.

Но это же пустая болтовня. Анекдот.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20790
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:14

  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?


Ага . а когда рос доллар - все считали прибыль .
считали себя гуру экономики и инвестиций .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 22.07.11
Подякував: 153 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:16

  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?

Попали только те кто так считает. Просадка до 10% - это погрешность.
Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7143
З нами з: 21.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:22

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?

Попали только те кто так считает. Просадка 9% - это погрешность.
Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.


Так я и употребил слово "попал" в связке с долларом в кавычках.

Я к тому что на текущий момент не все так однозначно - курс может еще чуть провалиться - и небольшой эффект FOMO будет чуть ощутимей :mrgreen: :D
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 11.10.16
Подякував: 786 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:40

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:
  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?

Попали только те кто так считает. Просадка 9% - это погрешность.
Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.


Так я и употребил слово "попал" в связке с долларом в кавычках.

Я к тому что на текущий момент не все так однозначно - курс может еще чуть провалиться - и небольшой эффект FOMO будет чуть ощутимей :mrgreen: :D

Может. И 30/50/100 грн за $ - вопрос времени.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7143
З нами з: 21.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это невиданная роскошь 25.20 за бакс, берите пока поезд не тронулся
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:17

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..


А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,

А можна нам теж глянути ? є посилання?..

  Ой+ написав:то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.


Майже всі ці банки збанкрутіли.

Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.

https://charts.finance.ua/ua/credit_dep ... /-/4/uah/9

https://lb.ua/economics/2017/07/18/3717 ... oriya.html

https://news.finance.ua/ua/news/-/41883 ... tsogo-roku

https://bankchart.com.ua/depoziti/statt ... a_2013_rik

https://finsee.com/wp-content/uploads/% ... 3-2019.png
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 19.02.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:26

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,

А можна нам теж глянути ? є посилання?..
  Ой+ написав:то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.


Майже всі ці банки збанкрутіли.
Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.


В архіви я глянув власні, які вів для себе - куди, скільки під який % розміщував, тому глянути в них вам не вдасться. Шукати старі договори і сканувати я не буду. Хто розміщувався у зазначених банках в зазначений час, той в курсі який був %, хочете шукайте по гілках відповідних банків. Причому це були практично всі наявні у моєму містечку банки, вибирав те, що було рядом.
Деколи треба було для високої ставки ще деякі додаткові умови - сума, поповнення щомісяця певною сумою. Приват взагалі видавав договір на свої найакційніші депо на трьох листках де % сумувались. Дійсно, більшість з них збанкрутіла, з частину вкладів прийшлось отримувати через фонд, але як я писав, індочки довго давали поза 20 % і живі по нині. Скажу більше і по валюті не так давно були вклади під +15%, наприклад ФіК.
Приват довго пропонував по "індіанським" депо 25 % чистими з щомісячною, потім були ще 29 %, але вже оподатковані. Найбільші (не пробував) проходили по "Фідо", там на гілці писали про якусь схему, що видавала 70 % і люди гусарили.
І одне посилання для вас
5 грудня з активами 12,8 млрд гривень "ВіЕйБі Банк" почав рекламу депозитів для фізосіб під 31% річних - це рекордна ставка для середніх і великих банків.
банк "Таврика", перед тим як туди ввели куратора від НБУ, рекламував депозити під 29% річних.
https://www.epravda.com.ua/news/2012/12/6/349357/

На форумі час від часу дописує любопитна, яка пройшла банкрутства десь 20 банків і далі вишукує з найбільшими ставками, так що є і такий досвід.
Цю тему теж далі пережовувати не буду - хочете думати, що такого не було, прошу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Читаю писанину некоторых форумчан о укрепляже и вере в светлое будущее и вспоминаю 2013й год, когда мне было 22 года и я решил разместить гривневый депо вместо валютного, потому что % то больше, а курс стабильный :)

Ладно я, был молод и глуп. Но участники форума, которые не первый год здесь сидят и им далеко за 20.
Вспоминаются слова о возрасте и мудрости, что иногда возраст приходит один.

ПС никого не хотел обидеть. Кто как хочет, так и, как говорится, диверсифицирует.
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 31.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1979198019811982>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1567, 1568, 1569
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15683 1869978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 17:22
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
191 15537
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 12:20
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75615)
06.09.2019 09:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.