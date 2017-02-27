Додано: Чет 05 вер, 2019 20:53

холява

... давно від Вас не було слів з якими я повністю погоджуюсь!



- тож, нехай, ще прочитають це ті, хто не встиг...



Холява написав:

Здравствуйте .

Я боюсь Вам показаться циничным (за столько лет работы с "разными " людьми )

Когда члены Голландской делегации голосовали за восстановление России в ПАРЭ ,никто не вспомнил ?

Значит им очень важно их присутствие !



А теперь Россия говорит , отпустите его(Цемаха) , мы ВАШИХ отпустим .



На кой , это хренло нам нужен ?



Моряков получивших приказ от му...ов идти в Азов отпустят по любому , потому как убытков больше понесут .



Больше пленных людей отпустят -это хорошо .

Пусть теперь сами и он сам беспокоятся о его здоровье .



Все такие правильные , войны мы не видим и ничего не знаем , но свидетеля нам отдайте...

Я бы за него втрое выломал людей ....

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4