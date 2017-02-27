холява ... давно від Вас не було слів з якими я повністю погоджуюсь!
- тож, нехай, ще прочитають це ті, хто не встиг...
Холява написав: Здравствуйте . Я боюсь Вам показаться циничным (за столько лет работы с "разными " людьми ) Когда члены Голландской делегации голосовали за восстановление России в ПАРЭ ,никто не вспомнил ? Значит им очень важно их присутствие !
А теперь Россия говорит , отпустите его(Цемаха) , мы ВАШИХ отпустим .
На кой , это хренло нам нужен ?
Моряков получивших приказ от му...ов идти в Азов отпустят по любому , потому как убытков больше понесут .
Больше пленных людей отпустят -это хорошо . Пусть теперь сами и он сам беспокоятся о его здоровье .
Все такие правильные , войны мы не видим и ничего не знаем , но свидетеля нам отдайте... Я бы за него втрое выломал людей ....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Ага . а когда рос доллар - все считали прибыль . считали себя гуру экономики и инвестиций .
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Попали только те кто так считает. Просадка до 10% - это погрешность. Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Попали только те кто так считает. Просадка 9% - это погрешность. Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Так я и употребил слово "попал" в связке с долларом в кавычках.
Я к тому что на текущий момент не все так однозначно - курс может еще чуть провалиться - и небольшой эффект FOMO будет чуть ощутимей
Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Попали только те кто так считает. Просадка 9% - это погрешность. Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Так я и употребил слово "попал" в связке с долларом в кавычках.
Я к тому что на текущий момент не все так однозначно - курс может еще чуть провалиться - и небольшой эффект FOMO будет чуть ощутимей
sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,
А можна нам теж глянути ? є посилання?..
Ой+ написав:то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.
Майже всі ці банки збанкрутіли.
Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.
sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки,
А можна нам теж глянути ? є посилання?..
Ой+ написав:то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.
Майже всі ці банки збанкрутіли. Шукати нема часу, та й сенсу не бачу. Ось перше-ліпше посилання, каже, що не було таких відсотків.
В архіви я глянув власні, які вів для себе - куди, скільки під який % розміщував, тому глянути в них вам не вдасться. Шукати старі договори і сканувати я не буду. Хто розміщувався у зазначених банках в зазначений час, той в курсі який був %, хочете шукайте по гілках відповідних банків. Причому це були практично всі наявні у моєму містечку банки, вибирав те, що було рядом. Деколи треба було для високої ставки ще деякі додаткові умови - сума, поповнення щомісяця певною сумою. Приват взагалі видавав договір на свої найакційніші депо на трьох листках де % сумувались. Дійсно, більшість з них збанкрутіла, з частину вкладів прийшлось отримувати через фонд, але як я писав, індочки довго давали поза 20 % і живі по нині. Скажу більше і по валюті не так давно були вклади під +15%, наприклад ФіК. Приват довго пропонував по "індіанським" депо 25 % чистими з щомісячною, потім були ще 29 %, але вже оподатковані. Найбільші (не пробував) проходили по "Фідо", там на гілці писали про якусь схему, що видавала 70 % і люди гусарили. І одне посилання для вас
5 грудня з активами 12,8 млрд гривень "ВіЕйБі Банк" почав рекламу депозитів для фізосіб під 31% річних - це рекордна ставка для середніх і великих банків. банк "Таврика", перед тим як туди ввели куратора від НБУ, рекламував депозити під 29% річних. https://www.epravda.com.ua/news/2012/12/6/349357/
На форумі час від часу дописує любопитна, яка пройшла банкрутства десь 20 банків і далі вишукує з найбільшими ставками, так що є і такий досвід. Цю тему теж далі пережовувати не буду - хочете думати, що такого не було, прошу.
Читаю писанину некоторых форумчан о укрепляже и вере в светлое будущее и вспоминаю 2013й год, когда мне было 22 года и я решил разместить гривневый депо вместо валютного, потому что % то больше, а курс стабильный
Ладно я, был молод и глуп. Но участники форума, которые не первый год здесь сидят и им далеко за 20. Вспоминаются слова о возрасте и мудрости, что иногда возраст приходит один.
ПС никого не хотел обидеть. Кто как хочет, так и, как говорится, диверсифицирует.