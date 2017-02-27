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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1979198019811982

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 325
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

..... пора зробити вас по-повній! ©®™)))
... хех, як багато тут труситься, щоб Зе нахомячене(в більшості випадках НЕ чесним шляхом) не відібав/податками не обклав!

- то в чім проблема?
- чемодан/вокзал/ростов!
... або
- валіза/літак/гейропа!

... чого ви ще тут і чого чекаєте????!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:47

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие...
и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок.
Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации. :?

Попали только те кто так считает. Просадка до 10% - это погрешность.
Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.

Та ну? Вон люди сели "в последний вагон уходящей осени по 28.10" и "не сливались ранее 31" по совету некоторых, когда же их терпение вознаградиться?) Напомню "обратную табличку" для них:

  Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз :)
Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Зображення


Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:49

  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:56

  Любопытный написав:Читаю писанину некоторых форумчан о укрепляже и вере в светлое будущее и вспоминаю 2013й год, когда мне было 22 года и я решил разместить гривневый депо вместо валютного, потому что % то больше, а курс стабильный :)

Ладно я, был молод и глуп. Но участники форума, которые не первый год здесь сидят и им далеко за 20.
Вспоминаются слова о возрасте и мудрости, что иногда возраст приходит один.

ПС никого не хотел обидеть. Кто как хочет, так и, как говорится, диверсифицирует.


Ага, прям как я только в 2007 :lol: :lol: Но у меня хоть хватило ума 25% активов оставить в долларах и молча терпеть до 2008 .
Живите своим умом!
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