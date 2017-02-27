Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:46

..... пора зробити вас по-повній! ©®™)))

... хех, як багато тут труситься, щоб Зе нахомячене(в більшості випадках НЕ чесним шляхом) не відібав/податками не обклав!



- то в чім проблема?

- чемодан/вокзал/ростов!

... або

- валіза/літак/гейропа!



... чого ви ще тут і чого чекаєте????!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4