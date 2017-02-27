Alex2007 написав:как все сплошь и рядом "уговаривают" доллар расти - очевидно, что "попали" многие... и будет видимо наоборот: либо бурение дна, либо в лучшем случае камнем вбок. Что самое печальное - что даже слить (спекулятивно) нормально не получится в текущей конфузной ситуации.
Попали только те кто так считает. Просадка до 10% - это погрешность. Терпение в паре USD/UAH вознаграждается всегда и не надо никакой метушни с депозитами. Ждите.
Та ну? Вон люди сели "в последний вагон уходящей осени по 28.10" и "не сливались ранее 31" по совету некоторых, когда же их терпение вознаградиться?) Напомню "обратную табличку" для них:
Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Любопытный написав:Читаю писанину некоторых форумчан о укрепляже и вере в светлое будущее и вспоминаю 2013й год, когда мне было 22 года и я решил разместить гривневый депо вместо валютного, потому что % то больше, а курс стабильный
Ладно я, был молод и глуп. Но участники форума, которые не первый год здесь сидят и им далеко за 20. Вспоминаются слова о возрасте и мудрости, что иногда возраст приходит один.
ПС никого не хотел обидеть. Кто как хочет, так и, как говорится, диверсифицирует.
Ага, прям как я только в 2007 Но у меня хоть хватило ума 25% активов оставить в долларах и молча терпеть до 2008 .