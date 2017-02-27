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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1980198119821983

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 326
вище 25.65
48%
158
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 326
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:45

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо :)

... як і я!
- тут аж проситься Вам намисати: "Зробимо їх разом!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:49

Зе - з народом! Все буде добре!

  headshaker написав:
  Долярчик написав:..... пора зробити вас по-повній! ©®™)))
... хех, як багато тут труситься, щоб Зе нахомячене(в більшості випадках НЕ чесним шляхом) не відібав/податками не обклав!

- то в чім проблема?
- чемодан/вокзал/ростов!
... або
- валіза/літак/гейропа!

... чого ви ще тут і чого чекаєте????!

А як бути з нахомяченим чесним шляхом?
Ось, приміром, взяти Долярчика, та обкласти додатковиими податками його мрію про квартиру в тій частині, принаймні, про яку він тут сам усім встиг розповічти? Чи Зе Долярчика не має зачепити, бо Долярчик за Зе топить, аж гай гуде? Ні, усіх - то усіх. То куди ж, за своєю власною порадою має тоді бігти Долярчик - до Ростову чи то до "гейропи"?

.... ото ж бо й воно - Ч-Е-С-Н-И-М шляхом!
- відчуйте різницю! :lol:

п. с.
... обкладати будуть тих, хто продає 3-ю і більше квартир!
- так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:12

Долярчик
Дурень думкою багатіє...
За весь той спам, що Ви тут накатали останнім часом, за часів ДС - давно б пішли в "баню".
g_al1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:21

  twin написав:На моменті, всі, хто має гривнедепо в плюсі, поки.
На цьому дискусію можна припинити.


думаю що до кінця 2020 гривнядепо буде в реалі,а потім як то кажуть ігранестоїтьсвєч
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:24

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо :)

Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40

  sergey_sryvkin написав: Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И все-таки , реально - если сравнить:

- гривна за 5 лет упала на 17 пунктов, с 8 до 25
-долар за 3 года 17-й,18-й,19-й упал на 2 пункта, со среднегодовых 27 до 25
(курсы 27 плюс я не считаю,так как эти "заскоки" были относительно кратковременны и в них учавствовало достаточно небольшое количество оленей). Я, к примеру, максимум брал по 27-25 - 27-30.

Валютная катастрофа пятилетней давности ни в какое сравнение не идет с относительно скромными сумами потерь по отскоку долара реально всего лишь на 2 пункта в среднем.

У клуба любителей долара евро было значительно меньше поводов пить валериану, чем встрявших с нацвалютой после майдана. Крепече нервы - крепче здоровье.Поэтому - фигня все эти рассуждения о катастрофических влетах с валютой.
Во-первых, еще не вечер, и еще много факторов, которые еще неизвестно как повернутся.
Во-вторых,плюсы от того, что в стране появились проблески надежды на уменьшение бардака на хотя бы 20-25% намного больше чем неприятные, но не коллапсообразные ( как это было в 2014-м) личные финансовые потери.

Запили водой и забыли.
Лучше думать, как получить дополнительный вариант прибыли по работе, и в бизнесе.

Ну и еще, евро свое еще не сказало, те кто держат евро вполне возможно могут покрыть в какой-то момент все свои гривне-валютные влеты и оказаться в крупном профите.
Пойдет толкучка с британцами. Устаканится вопрос тут в Украине. Все это положительно повлияет на европейскую валюту. 1-10 это не те уровни на которые она заслуживает.

Еще раз,господа - 17 пунктов и 2 пункта,

плюс ,еще не вечер,

я бы не ставил стопроцентно на то, что все проблемы Украины прям так уже сейчас решены:

реструктуризация Яресько
траблы на востоке
газовая труба
пирамида ОВГЗ
сохранение монополий и олигархов
сохранение офшорной темы
пол-страны на гастерах
угнетенная ситуация в малом и среднем бизнесе
натянутые отношения между разными олигархическими групами
о ПИИ много разговоров,и это пока лишь разговоры, но я поверю только когда увижу взлет с 1-2 миллиардов дол. до 10-15 хотя бы
чуть меньше чем пол-страны экономики в тени пока что, ну так плюс-минус.

Это еще далеко не молочные реки и кисельные берега.


Цифры говорят сами за себя и нерешенные проблемы также.

О чем мы говорим ? :wink:
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 06 вер, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:50

  Долярчик написав:так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде! :lol:

Сделают как кешбек по чеку - кто донесет на того, кто сдает квартиру - первая сумма налога кидается на счет. Посмотришь, как быстро тебя сдадут твои же соседи :) Зе буде перемога :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:51

  Alex2007 написав:
  Surfer написав: Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один.

:?: А теперь вопрос.
Если человек заработал например н-ную хорошую сумму гривень аккурат в конце 2013 года.
Но не конвертировал их в доллар, которое тут совсем недавно называли "непотрибом" (кстати интересно где этот местный юзер, использовавший это слово наиболее активно) пусть даже по 12 - где выгода вашего гривнедепо? Даже можно не считать - очевидно по состоянию на сейчас вы будете в убытке.

Это понятно, но вы же рассматриваете отдельный и самый невыгодный для гривнедержателей случай.
Те, кто живут в постоянном страхе перед внезапным кратным девалом - так и рассуждают.
Но есть и другой подход :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:18

  curiousobro написав:
  Долярчик написав:так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде! :lol:

Сделают как кешбек по чеку - кто донесет на того, кто сдает квартиру - первая сумма налога кидается на счет. Посмотришь, как быстро тебя сдадут твои же соседи :) Зе буде перемога :)

А почему именно с двумя?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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