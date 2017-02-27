... як і я!
- тут аж проситься Вам намисати: "Зробимо їх разом!"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:45
... як і я!
- тут аж проситься Вам намисати: "Зробимо їх разом!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:49
Зе - з народом! Все буде добре!
.... ото ж бо й воно - Ч-Е-С-Н-И-М шляхом!
- відчуйте різницю!
п. с.
... обкладати будуть тих, хто продає 3-ю і більше квартир!
- так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:12
Долярчик
Дурень думкою багатіє...
За весь той спам, що Ви тут накатали останнім часом, за часів ДС - давно б пішли в "баню".
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:21
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:24
Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:40
Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И все-таки , реально - если сравнить:
- гривна за 5 лет упала на 17 пунктов, с 8 до 25
-долар за 3 года 17-й,18-й,19-й упал на 2 пункта, со среднегодовых 27 до 25
(курсы 27 плюс я не считаю,так как эти "заскоки" были относительно кратковременны и в них учавствовало достаточно небольшое количество оленей). Я, к примеру, максимум брал по 27-25 - 27-30.
Валютная катастрофа пятилетней давности ни в какое сравнение не идет с относительно скромными сумами потерь по отскоку долара реально всего лишь на 2 пункта в среднем.
У клуба любителей долара евро было значительно меньше поводов пить валериану, чем встрявших с нацвалютой после майдана. Крепече нервы - крепче здоровье.Поэтому - фигня все эти рассуждения о катастрофических влетах с валютой.
Во-первых, еще не вечер, и еще много факторов, которые еще неизвестно как повернутся.
Во-вторых,плюсы от того, что в стране появились проблески надежды на уменьшение бардака на хотя бы 20-25% намного больше чем неприятные, но не коллапсообразные ( как это было в 2014-м) личные финансовые потери.
Запили водой и забыли.
Лучше думать, как получить дополнительный вариант прибыли по работе, и в бизнесе.
Ну и еще, евро свое еще не сказало, те кто держат евро вполне возможно могут покрыть в какой-то момент все свои гривне-валютные влеты и оказаться в крупном профите.
Пойдет толкучка с британцами. Устаканится вопрос тут в Украине. Все это положительно повлияет на европейскую валюту. 1-10 это не те уровни на которые она заслуживает.
Еще раз,господа - 17 пунктов и 2 пункта,
плюс ,еще не вечер,
я бы не ставил стопроцентно на то, что все проблемы Украины прям так уже сейчас решены:
реструктуризация Яресько
траблы на востоке
газовая труба
пирамида ОВГЗ
сохранение монополий и олигархов
сохранение офшорной темы
пол-страны на гастерах
угнетенная ситуация в малом и среднем бизнесе
натянутые отношения между разными олигархическими групами
о ПИИ много разговоров,и это пока лишь разговоры, но я поверю только когда увижу взлет с 1-2 миллиардов дол. до 10-15 хотя бы
чуть меньше чем пол-страны экономики в тени пока что, ну так плюс-минус.
Это еще далеко не молочные реки и кисельные берега.
Цифры говорят сами за себя и нерешенные проблемы также.
О чем мы говорим ?
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 06 вер, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:50
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:51
Это понятно, но вы же рассматриваете отдельный и самый невыгодный для гривнедержателей случай.
Те, кто живут в постоянном страхе перед внезапным кратным девалом - так и рассуждают.
Но есть и другой подход
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:18
А почему именно с двумя?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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