Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:47

И все-таки , реально - если сравнить:- гривна за 5 лет упала на 17 пунктов, с 8 до 25-долар за 3 года 17-й,18-й,19-й упал на 2 пункта, со среднегодовых 27 до 25(курсы 27 плюс я не считаю,так как эти "заскоки" были относительно кратковременны и в них учавствовало достаточно небольшое количество оленей). Я, к примеру, максимум брал по 27-25 - 27-30.Валютная катастрофа пятилетней давности ни в какое сравнение не идет с относительно скромными сумами потерь по отскоку долара реально всего лишь на 2 пункта в среднем.У клуба любителей долара евро было значительно меньше поводов пить валериану, чем встрявших с нацвалютой после майдана. Крепече нервы - крепче здоровье.Поэтому - фигня все эти рассуждения о катастрофических влетах с валютой.Во-первых, еще не вечер, и еще много факторов, которые еще неизвестно как повернутся.Во-вторых,плюсы от того, что в стране появились проблески надежды на уменьшение бардака на хотя бы 20-25% намного больше чем неприятные, но не коллапсообразные ( как это было в 2014-м) личные финансовые потери.Запили водой и забыли.Лучше думать, как получить дополнительный вариант прибыли по работе, и в бизнесе.Ну и еще, евро свое еще не сказало, те кто держат евро вполне возможно могут покрыть в какой-то момент все свои гривне-валютные влеты и оказаться в крупном профите.Пойдет толкучка с британцами. Устаканится вопрос тут в Украине. Все это положительно повлияет на европейскую валюту. 1-10 это не те уровни на которые она заслуживает.Еще раз,господа - 17 пунктов и 2 пункта,плюс ,еще не вечер,я бы не ставил стопроцентно на то, что все проблемы Украины прям так уже сейчас решены:реструктуризация Яреськотраблы на востокегазовая трубапирамида ОВГЗсохранение монополий и олигарховсохранение офшорной темыпол-страны на гастерахугнетенная ситуация в малом и среднем бизнесенатянутые отношения между разными олигархическими групамио ПИИ много разговоров,и это пока лишь разговоры, но я поверю только когда увижу взлет с 1-2 миллиардов дол. до 10-15 хотя бычуть меньше чем пол-страны экономики в тени пока что, ну так плюс-минус.Это еще далеко не молочные реки и кисельные берега.Цифры говорят сами за себя и нерешенные проблемы также.О чем мы говорим ?