Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:55

А вот чтоб не было мучительно больно, та всё время говорят, про диверсификацию валютных рисков.

50% - гривна, 25% баксы, 20% евро ну и золото на 5%.



Проценты могут менятся в зависимости от ситуации



но не в одной корзине валют держать, ибо рисково и недальновидно,

а жадность наживы толкает в крайности: тот, котрый по уши в гривне будет обязательно наказан при следующей кратной девальвации. Будет ли она? Даже не сомневаюсь.

Кто по уши в баксе - наказан на моменте.

Кто по уши был в евро и не переложился в бакс в 2011 году наказан по сейчас