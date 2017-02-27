Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 06.09.2019................2510,826 Гривна укрепилась на 20 копеек. Открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же стали постепенно снижаться. Покупатели проявили завидную выдержку, дождались выгодного курса. Активная фаза торгов стартовала позже, чем обычно. Сейчас котировки потеряли уже 10 копеек от уровня вчерашнего закрытия. НБУ вчера купил дежурную двадцатку. Остатки на коррсчетах сократились за счет увеличения суточных сертификатов и обналичивания.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 04.09.2019 Усього, млн дол. США 416.9 К среде раскочегарились до очень хороших оборотов.
Вниз на 24.00 идут Что они там задумали? Их желание понятно: подешевле скупить бакс у населения. Тех, кто устраивал какчели нет уже у власти. Сидят тихонько в депутатах. Ниже им не удастся удержать курс. Зряплаты подпирают курс под 24.00. Если па24, то не удержусь, прикуплю баксиков, так уж и быть. И то ещё 100 раз подумаю
Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
А вот чтоб не было мучительно больно, та всё время говорят, про диверсификацию валютных рисков. 50% - гривна, 25% баксы, 20% евро ну и золото на 5%.
Проценты могут менятся в зависимости от ситуации
но не в одной корзине валют держать, ибо рисково и недальновидно, а жадность наживы толкает в крайности: тот, котрый по уши в гривне будет обязательно наказан при следующей кратной девальвации. Будет ли она? Даже не сомневаюсь. Кто по уши в баксе - наказан на моменте. Кто по уши был в евро и не переложился в бакс в 2011 году наказан по сейчас
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 вер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
TylerTruman_ написав:жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке.
НО
1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.
по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.
2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.
Yuri_61 написав:А вот чтоб не было мучительно больно, та всё время говорят, про диверсификацию валютных рисков. 50% - гривна, 25% баксы, 20% евро ну и золото на 5%. Проценты могут менятся в зависимости от ситуации
Тогда будет все время мучительно больно от валютной войны и обесценивания денег. Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото. В вас живет советский союз! Деньги давно что угодно, только не средство сбережения. Мировая финансовая система основана на инфляции, иначе наступит долговой крах.