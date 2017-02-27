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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1982198319841985

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:2510,826

25.02/25.05
как близко 24.?? аднака
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:46

  hxbbgaf написав:Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.

Чем же обеспечена ценность серебра и золота?.. Их тоже постоянно добывают. Аналог эмиссии, так сказать :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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