25.02/25.05
как близко 24.?? аднака
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и это пройдет
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:46
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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