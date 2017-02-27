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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:46
hxbbgaf написав:
Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.
Чем же обеспечена ценность серебра и золота?.. Их тоже постоянно добывают. Аналог эмиссии, так сказать
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:52
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
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KOKS
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:53
TylerTruman_ написав: Zebra написав: Alex2006 написав:
Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних
... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
Уровень инфляции чешской кроны на уровне доллара и евро, местами даже ниже - зачем сравнивать развитую страну и валюту с недоразвитой.
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Zebra
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:54
KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
МАЛАДЕЦ!*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:58
KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
Зря.
Через неделю взял бы еще минимум
на 20 копеек дешевле - если есть гривна , то есть смысл ждать... наверное.
Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь?
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Alex2007
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:59
Яша написав: KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
МАЛАДЕЦ!*Відправлено з Чату
ПАСПЕШИЛ)))
прям завязка на завязке у человека))) может завязывайте?
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Investor_33
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04
.... ну, добре, добре.... - не буду злостити тих, хто по вуха в долярі
- буде і на вашій вулиці свято
.... може
...через 5р.
.... і то не факт
- спасе вас лише закордонна криза, но не внутрішньо-українська!
п. с.
... мабуть, поставлю собі у підпис наступний прогноз, що кінець/припинення війни на сході відбудеться вже наступного року!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:11
Starikan написав: sergey_sryvkin написав:
Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.
як не дивно, досі є банк(-и), що платять такий % на залишок коштів карт-рахунку
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greenozon
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:17
hxbbgaf написав:
Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.
В вас живет советский союз!
Про хрусталь забыли
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:18
Investor_33 написав: Яша написав: KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
МАЛАДЕЦ!*Відправлено з Чату
ПАСПЕШИЛ)))
прям завязка на завязке у человека))) может завязывайте?
... на шиї...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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