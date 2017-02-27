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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19831984198519861987>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:46

  hxbbgaf написав:Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.

Чем же обеспечена ценность серебра и золота?.. Их тоже постоянно добывают. Аналог эмиссии, так сказать :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:53

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

жах для кабанчиків та інших парнокопитних :mrgreen: ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами :roll:

Уровень инфляции чешской кроны на уровне доллара и евро, местами даже ниже - зачем сравнивать развитую страну и валюту с недоразвитой.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:54

  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА

МАЛАДЕЦ!

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:58

  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА


Зря. :?
Через неделю взял бы еще минимум на 20 копеек дешевле - если есть гривна , то есть смысл ждать... наверное.
Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь? :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:59

  Яша написав:
  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА

МАЛАДЕЦ!

*Відправлено з Чату

ПАСПЕШИЛ)))
прям завязка на завязке у человека))) может завязывайте? :lol:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... ну, добре, добре.... - не буду злостити тих, хто по вуха в долярі :) - буде і на вашій вулиці свято :) .... може :) ...через 5р. :) .... і то не факт ;)
- спасе вас лише закордонна криза, но не внутрішньо-українська!

п. с.
... мабуть, поставлю собі у підпис наступний прогноз, що кінець/припинення війни на сході відбудеться вже наступного року!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:11

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.



як не дивно, досі є банк(-и), що платять такий % на залишок коштів карт-рахунку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.
В вас живет советский союз!

Про хрусталь забыли :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:18

  Investor_33 написав:
  Яша написав:
  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА

МАЛАДЕЦ!

*Відправлено з Чату

ПАСПЕШИЛ)))
прям завязка на завязке у человека))) может завязывайте? :lol:

... на шиї... :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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