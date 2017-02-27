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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:20
Alex2007 написав:
Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь?
Коломойский сказал "30", значит 30. Он сейчас главный экстрасенс страны, всё угадывает )))
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Dobrofey
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:32
Dobrofey написав: Alex2007 написав:
Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь?
Коломойский сказал "30", значит 30. Он сейчас главный экстрасенс страны, всё угадывает )))
На этот год расцениваю это как откровенейший загон.
На следующий - вполне может быть; но на следующий год все будут уже уверены (а кто не уверен, того будут убеждать эксперты
), что "стабильность" и никакого девала гривны не может быть....
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Alex2007
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:36
Alex2006 написав: Zebra написав: Alex2006 написав:
Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо
Zebra написав:
Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.
Умиляет как разного толка парнокопытные с зеленой капустой в карманах успокаивают себя на разный манер - "Это халва, это халва ...", но видимо им слаще не становится , оно то и правильно :
Имеем штуку подматрасных баксов нахомяченных 10 лет назад при курсе 8
и тех же 8000 грн отданых на депозит под средние 20% (а ставки были большую часть периода много больше 20%) :8000(1.2^10)=49534грн
- даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981
- профит даже в долларе даже с учетом троекратного рукотворного девала имени прославляемого вами пеци и лерки 200 баксов, минимум в 2 раза больше , где вы тут ваш "плюс" увидели ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:39
Сибарит написав: hxbbgaf написав:
Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.
В вас живет советский союз!
Про хрусталь забыли
+ Соль, сахар, спички, сухари, вобла, закрутки. Диверсифицировать уж так диверсифицировать !
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:41
Surfer написав: Alex2006 написав: Zebra написав:
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо
Zebra написав:
Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.
Умиляет как разного толка парнокопытные с зеленой капустой в карманах успокаивают себя на разный манер - "Это халва, это халва ...", но видимо им слаще не становится , оно то и правильно :
Имеем штуку подматрасных баксов нахомяченных 10 лет назад при курсе 8
и тех же 8000 грн отданых на депозит под средние 20% (а ставки были большую часть периода много больше 20%) :8000(1.2^10)=49534грн
- даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981
- профит даже в долларе даже с учетом троекратного рукотворного девала имени прославляемого вами пеци и лерки 200 баксов, минимум в 2 раза больше , где вы тут ваш "плюс" увидели ?
Доллары тоже можно было держать на депозитах
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Faceless
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:49
Surfer
А чого ви зрівнюєте підматрасний долар з депозитною гривнею?
Порівняйте тоді депозитний долар з підматрасною гривнею
Якщо і робити порівняння, то депозит по доларах з депозитом по гривні. Так коректно буде.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:53
Faceless написав:
8000(1.2^10)=49534грн - даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981
церковно-приходская???
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:54
Faceless написав:
Доллары тоже можно было держать на депозитах
Doctor написав:Surfer
А чого ви зрівнюєте підматрасний долар з депозитною гривнею?
Порівняйте тоді депозитний долар з підматрасною гривнею
Якщо і робити порівняння, то депозит по доларах з депозитом по гривні. Так коректно буде.
я понимаю , за живое зацепило , но вы читать умеете, я же четко привел цитату вашего же хомякоида ?
Zebra написав:
Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:54
Zebra
є й ті в кого доллар па 0.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:09
Starikan написав: sergey_sryvkin написав:
Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.
Когда именно?.. В каких годах?
Автор намекал что у него с 90х по текущее время постоянно гривна лежела под 20+ а то и 30% годовых.
При этом у меня она почему-то лежала под гораздо меньшие проценты
20% помню только в дельте в 12-13 годах. Ну а потом налог на депозиты ввели.
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