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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1984198519861987>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:20

  Alex2007 написав:Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь? :shock:

Коломойский сказал "30", значит 30. Он сейчас главный экстрасенс страны, всё угадывает )))
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:32

  Dobrofey написав:
  Alex2007 написав:Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь? :shock:

Коломойский сказал "30", значит 30. Он сейчас главный экстрасенс страны, всё угадывает )))


На этот год расцениваю это как откровенейший загон.
На следующий - вполне может быть; но на следующий год все будут уже уверены (а кто не уверен, того будут убеждать эксперты :mrgreen: ), что "стабильность" и никакого девала гривны не может быть.... :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:36

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо :)

  Zebra написав:Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.


Умиляет как разного толка парнокопытные с зеленой капустой в карманах успокаивают себя на разный манер - "Это халва, это халва ...", но видимо им слаще не становится , оно то и правильно :

Имеем штуку подматрасных баксов нахомяченных 10 лет назад при курсе 8
и тех же 8000 грн отданых на депозит под средние 20% (а ставки были большую часть периода много больше 20%) :

8000(1.2^10)=49534грн - даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981 - профит даже в долларе даже с учетом троекратного рукотворного девала имени прославляемого вами пеци и лерки 200 баксов, минимум в 2 раза больше , где вы тут ваш "плюс" увидели ? :mrgreen:
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:39

  Сибарит написав:
  hxbbgaf написав:Правильная корзина на сейчас 70% серебро 30 золото.
В вас живет советский союз!

Про хрусталь забыли :)


+ Соль, сахар, спички, сухари, вобла, закрутки. Диверсифицировать уж так диверсифицировать !
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Surfer написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо :)

  Zebra написав:Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.


Умиляет как разного толка парнокопытные с зеленой капустой в карманах успокаивают себя на разный манер - "Это халва, это халва ...", но видимо им слаще не становится , оно то и правильно :

Имеем штуку подматрасных баксов нахомяченных 10 лет назад при курсе 8
и тех же 8000 грн отданых на депозит под средние 20% (а ставки были большую часть периода много больше 20%) :

8000(1.2^10)=49534грн - даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981 - профит даже в долларе даже с учетом троекратного рукотворного девала имени прославляемого вами пеци и лерки 200 баксов, минимум в 2 раза больше , где вы тут ваш "плюс" увидели ? :mrgreen:
Доллары тоже можно было держать на депозитах
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:49

Surfer
А чого ви зрівнюєте підматрасний долар з депозитною гривнею?
Порівняйте тоді депозитний долар з підматрасною гривнею :mrgreen:
Якщо і робити порівняння, то депозит по доларах з депозитом по гривні. Так коректно буде.
Doctor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:53

  Faceless написав:8000(1.2^10)=49534грн - даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981


:shock: церковно-приходская???
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:54

  Faceless написав:Доллары тоже можно было держать на депозитах


  Doctor написав:Surfer
А чого ви зрівнюєте підматрасний долар з депозитною гривнею?
Порівняйте тоді депозитний долар з підматрасною гривнею :mrgreen:
Якщо і робити порівняння, то депозит по доларах з депозитом по гривні. Так коректно буде.


я понимаю , за живое зацепило , но вы читать умеете, я же четко привел цитату вашего же хомякоида ?

  Zebra написав:Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:54

Zebra

є й ті в кого доллар па 0.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:09

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.

Когда именно?.. В каких годах?

Автор намекал что у него с 90х по текущее время постоянно гривна лежела под 20+ а то и 30% годовых.

При этом у меня она почему-то лежала под гораздо меньшие проценты :) 20% помню только в дельте в 12-13 годах. Ну а потом налог на депозиты ввели.
sergey_sryvkin
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