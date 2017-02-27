Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:36

Alex2006 написав: Zebra написав: Alex2006 написав: Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+. Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100. Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо

Zebra написав: Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам. Скупавшие доллар по 8 все еще тоже в хорошем плюсе и без беготни по отделениям и фондам.

Умиляет как разного толка парнокопытные с зеленой капустой в карманах успокаивают себя на разный манер - "Это халва, это халва ...", но видимо им слаще не становится , оно то и правильно :Имеем штуку подматрасных баксов нахомяченных 10 лет назад при курсе 8и тех же 8000 грн отданых на депозит под средние 20% (а ставки были большую часть периода много больше 20%) :- даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно- профит даже в долларе даже с учетом троекратного рукотворного девала имени прославляемого вами пеци и лерки 200 баксов, минимум в 2 раза больше , где вы тут ваш "плюс" увидели ?