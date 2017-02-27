Zebra написав:
Уровень инфляции чешской кроны на уровне доллара и евро, местами даже ниже - зачем сравнивать развитую страну
и валюту
с недоразвитой.
1) Чехія відноситься до розвиваючихся країн, як і наша, 2) досвід євроїнтеграції та реформ мав позитивний вплив як для їх валюти, так і економіки, 3) коли після світової кризи у них деякий час був фіксований курс 25, то також багато народу казало, що після відпущення полетить на місяць
... як вийде у нас із реформами і економічним розвитком при прозахідному курсі, ще побачимо