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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:18
Zebra написав:
Уровень инфляции чешской кроны на уровне доллара и евро, местами даже ниже - зачем сравнивать развитую страну
и валюту
с недоразвитой.
1) Чехія відноситься до розвиваючихся країн, як і наша, 2) досвід євроїнтеграції та реформ мав позитивний вплив як для їх валюти, так і економіки, 3) коли після світової кризи у них деякий час був фіксований курс 25, то також багато народу казало, що після відпущення полетить на місяць
... як вийде у нас із реформами і економічним розвитком при прозахідному курсі, ще побачимо
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:19
kwon написав:
Faceless написав:
8000(1.2^10)=49534грн - даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981
церковно-приходская???
Это не моя цитата
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Faceless
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:27
Doctor написав:Surfer
А чого ви зрівнюєте підматрасний долар з депозитною гривнею?
Порівняйте тоді депозитний долар з підматрасною гривнею
Якщо і робити порівняння, то депозит по доларах з депозитом по гривні. Так коректно буде.
Покажите мне человека, который держит под матрасом гривну? Если человек держит гривну - значит он доверяет своей стране и банковской системе этой страны в том числе. Смысл тогда держать её не на депозите? А вот те, кто в баксе... дальше сами//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:52
[quote="4741037:Surfer"]
Гривнедепо рулит между девалами гривны это и бабушкам понятно. Качелек, увы и ах не будет уже имхо.
Успеть переметнутся из гривны в бакс или евор перед девалом гривны - этим нельзя пренебрегать!!!!
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Yuri_61
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54
KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
через пару недель пожалееете, что поспешили
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Yuri_61
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:56
Yuri_61 написав: KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
через пару недель пожалееете, что поспешили
вы так уверены?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59
Faceless написав:
Доллары тоже можно было держать на депозитах
можно , но не нужно
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59
Surfer написав:
8000(1.2^10)=49534грн
(8000х0,2х10)+8000=24000 грн/25,1=956$ через 10 лет (без капитализации)
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:02
asti написав: Yuri_61 написав: KOKS написав:
ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
через пару недель пожалееете, что поспешили
вы так уверены?
Да, зерна в этом году по настоящему завались. Даже яблоневые сады в последние годы уж очень активно вырубали, чтобы освободить землю под пшеницу. Поэтому такой урожай зерновых является закономерным.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:06
Yuri_61 написав: Surfer написав:
Гривнедепо рулит между девалами гривны это и бабушкам понятно. Качелек, увы и ах не будет уже имхо. Успеть переметнутся из гривны в бакс или евор перед девалом гривны - этим нельзя пренебрегать!!!!
Юрий,
А дату или месяц, ну хотя бы год не подскажете, чтобы "перед", а не "после" ?
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