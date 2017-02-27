RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1985198619871988>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:18

  Zebra написав:Уровень инфляции чешской кроны на уровне доллара и евро, местами даже ниже - зачем сравнивать развитую страну и валюту с недоразвитой.

1) Чехія відноситься до розвиваючихся країн, як і наша, 2) досвід євроїнтеграції та реформ мав позитивний вплив як для їх валюти, так і економіки, 3) коли після світової кризи у них деякий час був фіксований курс 25, то також багато народу казало, що після відпущення полетить на місяць :mrgreen:
... як вийде у нас із реформами і економічним розвитком при прозахідному курсі, ще побачимо :roll:
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:19

  kwon написав:
  Faceless написав:8000(1.2^10)=49534грн - даже без ежемесячной капитализации или если конвертировать в бакс , что весьма необязательно 49534/25=$1981


:shock: церковно-приходская???

Это не моя цитата
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25462
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5982 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:27

  Doctor написав:Surfer
А чого ви зрівнюєте підматрасний долар з депозитною гривнею?
Порівняйте тоді депозитний долар з підматрасною гривнею :mrgreen:
Якщо і робити порівняння, то депозит по доларах з депозитом по гривні. Так коректно буде.
Покажите мне человека, который держит под матрасом гривну? Если человек держит гривну - значит он доверяет своей стране и банковской системе этой страны в том числе. Смысл тогда держать её не на депозите? А вот те, кто в баксе... дальше сами//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 980
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:52

[quote="4741037:Surfer"]

Гривнедепо рулит между девалами гривны это и бабушкам понятно. Качелек, увы и ах не будет уже имхо.
Успеть переметнутся из гривны в бакс или евор перед девалом гривны - этим нельзя пренебрегать!!!!
Yuri_61
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 30.09.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54

  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА


через пару недель пожалееете, что поспешили 8)
Yuri_61
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 30.09.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:56

  Yuri_61 написав:
  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
через пару недель пожалееете, что поспешили 8)
вы так уверены?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 980
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59

  Faceless написав:Доллары тоже можно было держать на депозитах
можно , но не нужно
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2170 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:8000(1.2^10)=49534грн


(8000х0,2х10)+8000=24000 грн/25,1=956$ через 10 лет (без капитализации)
bobrik1983
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:02

  asti написав:
  Yuri_61 написав:
  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
через пару недель пожалееете, что поспешили 8)
вы так уверены?

Да, зерна в этом году по настоящему завались. Даже яблоневые сады в последние годы уж очень активно вырубали, чтобы освободить землю под пшеницу. Поэтому такой урожай зерновых является закономерным.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:06

  Yuri_61 написав:
  Surfer написав:
Гривнедепо рулит между девалами гривны это и бабушкам понятно. Качелек, увы и ах не будет уже имхо.
Успеть переметнутся из гривны в бакс или евор перед девалом гривны - этим нельзя пренебрегать!!!!


Юрий,
А дату или месяц, ну хотя бы год не подскажете, чтобы "перед", а не "после" ? :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 11.10.16
Подякував: 786 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1985198619871988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1567, 1568, 1569
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15687 1870345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 14:41
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75710)
06.09.2019 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.