Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.........06.09.2019..........09.09.2019 дата розрахунку........05.09.2019..........06.09.2019 Долар США...............2531,0639...........2508,6035 После полудня гривна прибавила еще 2 копейки. Гривна укрепилась на 20 копеек. Открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же стали постепенно снижаться. Покупатели проявили завидную выдержку, дождались выгодного курса. Активная фаза торгов стартовала позже, чем обычно и, судя по существенному послеполуденному изменению курса затянулась дольше, чем обычно по пятницам. Укрепление гривны продолжалось до 13-20, после чего наступил период стабильности. За это время котировки опустились на 14 копеек относительно вчерашнего закрытия. В 15-30 на арене появился Рыжик.
Этот день в истории: 2017 - 2598.22 (-90) 2018 - 2822.46 (-314)
Zebra написав:Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо
... як і я! - тут аж проситься Вам намисати: "Зробимо їх разом!"
Побачим, що скажеш, коли ліквідують піднімуть податки ФОПам, а потім і їх ліквідують, що заспіває Долярчик
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
(8000х0,2х10)+8000=24000 грн/25,1=956$ через 10 лет (без капитализации)
... не знаю, як ви робили підрахуя, але в мене вийшло з 8 000 за 10р. отаке число: 49,533.8914 - але, це кожен рік потрібно ТІЛО депо разом з %% перекладати на наступний..... і так що року..... - тобто не помісячна капіталізація, а щорічна!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
..." ооооооо-ооооо - ЗЕленоглазое таксі.... " ... але ні, краще на завод! - на той час вже всюди будуть ДОСТОЙНІ(європейські) зарплати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!