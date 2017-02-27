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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1985198619871988

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:10

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.........06.09.2019..........09.09.2019
дата розрахунку........05.09.2019..........06.09.2019
Долар США...............2531,0639...........2508,6035
После полудня гривна прибавила еще 2 копейки.
Гривна укрепилась на 20 копеек.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же стали постепенно снижаться. Покупатели проявили завидную выдержку, дождались выгодного курса. Активная фаза торгов стартовала позже, чем обычно и, судя по существенному послеполуденному изменению курса затянулась дольше, чем обычно по пятницам. Укрепление гривны продолжалось до 13-20, после чего наступил период стабильности. За это время котировки опустились на 14 копеек относительно вчерашнего закрытия. В 15-30 на арене появился Рыжик.

Этот день в истории:
2017 - 2598.22 (-90)
2018 - 2822.46 (-314)

2016 - 2684.84
2015 - 2194.27
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:14

  yama написав:
  Faceless написав:Доллары тоже можно было держать на депозитах
можно , но не нужно

Очень субъективное мнение
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:14

  yama написав:
  Faceless написав:Доллары тоже можно было держать на депозитах
можно , но не нужно

а что держать? грн? еще не обожглись?
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:После полудня гривна прибавила еще 2 копейки.
Гривна укрепилась на 20 копеек.

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:wink:
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:24

  Долярчик написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.

Та я-то и не волнуюсь, я ж в хорошем плюсе за счет грн депо :)

... як і я!
- тут аж проситься Вам намисати: "Зробимо їх разом!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Побачим, що скажеш, коли ліквідують піднімуть податки ФОПам, а потім і їх ліквідують, що заспіває Долярчик
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:24

  bred написав:
  Сибарит написав:После полудня гривна прибавила еще 2 копейки.
Гривна укрепилась на 20 копеек.

Зображення
:wink:

Стесняюсь спросить, но всё же. Ваши посты как то связаны с ником???? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:34

... хоч лічи, а хоч рахуй...))

  bobrik1983 написав:
  Surfer написав:8000(1.2^10)=49534грн


(8000х0,2х10)+8000=24000 грн/25,1=956$ через 10 лет (без капитализации)

... не знаю, як ви робили підрахуя, але в мене вийшло з 8 000 за 10р. отаке число:
49,533.8914
- але, це кожен рік потрібно ТІЛО депо разом з %% перекладати на наступний..... і так що року..... - тобто не помісячна капіталізація, а щорічна! :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:46

Зе - з народом!

  flyman написав:що заспіває Долярчик

..." ооооооо-ооооо - ЗЕленоглазое таксі.... " :mrgreen:
... але ні, краще на завод! - на той час вже всюди будуть ДОСТОЙНІ(європейські) зарплати! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да что ж это происходит
В жк Аристократ народ тоже активно начал менять Окна на свои
http://i.piccy.info/i9/5d8a0e5e9f6c5465 ... BF41DF.jpg
Карем
 
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