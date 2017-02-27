Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
Вашему вниманию новое видео канала Finance.ua, в котором финансовый эксперт отвечает на актуальные вопросы, в том числе о курсе валют, инфляции, последствиях открытия рынка земли и др.
Интересно эксперт глаголит. Месяц назад он говорил чтоб не ждали 25 (и как будто он не знал тогда ни про цены на энергоносители, ни про цены на экспортную продукцию, ни про земельнорыночные дела). Называется, дайте мне движение рынка - а факторы я тебе потом подгоню
Загальна ліквідність 56 722,21 + 21 657 - 0 = 78 379,21(80 536,68 - 2 157,47(+ 9 430,68)) млн. гривень.
НБУ вчора купив 20 млн. долярів, додавши ліквідності на 504 млн. гривень. Автономні чинники забрали -2 662 млн. грн. Все загублене коррахунками сьогодні пішло у оббіг готівки - 2 156,92 млн. грн. Мабуть вчора перерахували зарплатню бюджету, та ще сьогодні підкрепили готівкою! Та якось це на користь росту валюти, бо готівка вчора не хотіла йти за МБ, а сьогодні вже не дуже поспішала вниз. Та наприкінець, сьогодні Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ще й забрали -488,39 млн. грн. ліквідності. Тобто що налив НБУ купляючи доляри, вони забрали
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65882,80(65808,42) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2486,54.
Доляр сьогодні таки припав на -22,46(+ 5,06) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,0860(25,3106) грн./$. Сьогодні пʼятниця. Мали б виконуватись славетні слова ДС, що вихідні лепше проводити у старому поважному долярі. Та вже вкотре розрив шаблону і в пʼятницю доляр падає
PPS Скільки НБУ залучить на двотижневі сертифікати на аукціоні з регулювання ліквідності? Нова ставка - 16,5%. Відомо, що банки мали повернуть 25 397 млн. грн. на додаток до дуже великої поточної ліквідності
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 06 вер, 2019 17:17, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Долярчик написав:............ .... ото ж бо й воно - Ч-Е-С-Н-И-М шляхом! - відчуйте різницю!
п. с. ... обкладати будуть тих, хто продає 3-ю і більше квартир! - так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде!
Долярчик, а кто-то считает себя "міні-лендлордиком" с 3-4 квартирами.
.. ну нічого! - продадуть(поки ще є час з низьким податком) і будуть вкладатись у щось інше.... - наприклад, в земельку
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!