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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1986198719881989

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:17

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.


жах для кабанчиків та інших парнокопитних :mrgreen: ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами :roll:
Зображення


https://ic.pics.livejournal.com/irnella ... 62_800.jpg

  proftpd66 написав:
москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке. :)

НО

1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.

по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.

2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.



UP!

Ельцин прав?

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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:42

  Модератор написав:Всем добрый день!

Вашему вниманию новое видео канала Finance.ua, в котором финансовый эксперт отвечает на актуальные вопросы, в том числе о курсе валют, инфляции, последствиях открытия рынка земли и др.



Интересно эксперт глаголит.
Месяц назад он говорил чтоб не ждали 25 (и как будто он не знал тогда ни про цены на энергоносители, ни про цены на экспортную продукцию, ни про земельнорыночные дела). :mrgreen:
Называется, дайте мне движение рынка - а факторы я тебе потом подгоню :mrgreen:


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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:57

  Долярчик написав:............
.... ото ж бо й воно - Ч-Е-С-Н-И-М шляхом!
- відчуйте різницю! :lol:

п. с.
... обкладати будуть тих, хто продає 3-ю і більше квартир!
- так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде! :lol:

Долярчик, а кто-то считает себя "міні-лендлордиком" с 3-4 квартирами. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:06

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

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Коррахунки - 56 722,21(62 146,68 - 5 424,47(+ 4 890,02)) млн.
Овернайти дебет 15% - 21 657(18 390 + 3 267(+ 4 541)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 + 0(- 0,01)) млн.

Загальна ліквідність 56 722,21 + 21 657 - 0 = 78 379,21(80 536,68 - 2 157,47(+ 9 430,68)) млн. гривень.

НБУ вчора купив 20 млн. долярів, додавши ліквідності на 504 млн. гривень. Автономні чинники забрали -2 662 млн. грн. Все загублене коррахунками сьогодні пішло у оббіг готівки - 2 156,92 млн. грн. Мабуть вчора перерахували зарплатню бюджету, та ще сьогодні підкрепили готівкою! Та якось це на користь росту валюти, бо готівка вчора не хотіла йти за МБ, а сьогодні вже не дуже поспішала вниз. Та наприкінець, сьогодні Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ще й забрали -488,39 млн. грн. ліквідності. Тобто що налив НБУ купляючи доляри, вони забрали :!:

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65882,80(65808,42) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2486,54.

Зміни ліквідності чуттєві, та все пішло на готівковий ринок! Стало відомо, які васали заливали вчора МБ доляром:
Говорят, что главным валютным продавцом дня стал НАК «Нафтогаз», который распродавал свою валюту через Укргазбанк и Ощадбанк.
 Чому Нафтогаз почав лити :?: Мабуть і сьогодні продовжують!

Доляр сьогодні таки припав на -22,46(+ 5,06) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,0860(25,3106) грн./$. Сьогодні пʼятниця. Мали б виконуватись славетні слова ДС, що вихідні лепше проводити у старому поважному долярі. Та вже вкотре розрив шаблону і в пʼятницю доляр падає :shock:

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65882,80 млн. грн., підросло на 13,75%(13,62%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили знову вдвіче більше на суму 341,3 (146) млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Скільки НБУ залучить на двотижневі сертифікати на аукціоні з регулювання ліквідності? Нова ставка - 16,5%. Відомо, що банки мали повернуть 25 397 млн. грн. на додаток до дуже великої поточної ліквідності :!:

PPPS
Сьогодні опублікували золотовалютні резерви на початок вересня - 22 015,0 млн дол. Якщо згадати що
Згідно із графіком виплат 3 вересня Україна має виплатити МВФ 114,333 млн СПЗ (спецправа запозичення) - 156 млн доларів в еквіваленті. 13 вересня запланована виплата МВФ 295,5 млн СПЗ.

Крім того, до кінця дня Мінфін виплатить $661 млн за єврооблігаціями і погасить $444 млн відсотків.
Тобто на сьогодні вже маємо тільки десь 22 015-156-661-444 = 20 754 млн. дол.
А ще попереду 13 вересня!
А ще руда і зерно дешевшає!!! Може не треба комусь васалити :?:

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 06 вер, 2019 17:17, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:08

  yama написав:
  Faceless написав:Доллары тоже можно было держать на депозитах
можно , но не нужно


Чому?
За 23 роки стартова сума збільшилась би в 9 разів при 10 % з капіталізацією, що перекриває всіляку інфляцію. Звичайно, якщо би не попасти на банкруства та перевищення фонду.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:15

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:............
.... ото ж бо й воно - Ч-Е-С-Н-И-М шляхом!
- відчуйте різницю! :lol:

п. с.
... обкладати будуть тих, хто продає 3-ю і більше квартир!
- так що міні-лендлордиків з їхніми двома квартирами ніхто чіпати не буде! :lol:

Долярчик, а кто-то считает себя "міні-лендлордиком" с 3-4 квартирами. :)

.. ну нічого! - продадуть(поки ще є час з низьким податком) і будуть вкладатись у щось інше.... - наприклад, в земельку :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на завтра валютные овгз без обмеження,но снизили доходность.гривна не более 3млрд.
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