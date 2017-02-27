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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:44
Libo написав:
А мне кажется, что в экономике как и в политике у нас стремительно наступает форс-мажор ...
Зеленый открыто начал сдачу Украины Путину. Я думаю народ этого не допустит и сметет этого ушлепка и предателя очень быстро. Возможны колебания курса гривны. Учитывайте все риски.
Ты же совсем недавно тут пел о будущем расцвете Украины, прорицатель липовый
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:51
Libo написав:
А мне кажется, что в экономике как и в политике у нас стремительно наступает форс-мажор ...
Зеленый открыто начал сдачу Украины Путину. Я думаю народ этого не допустит и сметет этого ушлепка и предателя очень быстро. Возможны колебания курса гривны. Учитывайте все риски.
Я думаю что нет. Он не на сколько тупой или его рекламодатели и спонсоры не на сколько тупые. Кроме, этого с умели объединить избирателей, забрать электорат у Юльки и Пороха, и у опоблока. Чистая победа.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:55
Сибарит написав:
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.09.2019................2510,826
Гривна укрепилась на 20 копеек.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же стали постепенно снижаться. Покупатели проявили завидную выдержку, дождались выгодного курса. Активная фаза торгов стартовала позже, чем обычно. Сейчас котировки потеряли уже 10 копеек от уровня вчерашнего закрытия.
НБУ вчера купил дежурную двадцатку.
Остатки на коррсчетах сократились за счет увеличения суточных сертификатов и обналичивания.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
04.09.2019 Усього, млн дол. США 416.9
К среде раскочегарились до очень хороших оборотов.
Цікаво, який би був оборот, якби Нафтогаз не лив...
Якщо весь вчорашній "цирк" на МБ був для того, щоб Нафтогаз дорожче злив валюту, то для "ракетчиків" все сумно. Репатріація іде, НБУ викупляє, бізнес активізується після канікул, а грн зміцнюється...
Якщо НБУ сьогодні виходив тільки раз за плановою двадцяткою, то щось змінилося і сьогоднішнього руху регулятор не стримував. Можливо, це тільки на час перебування місії демонструється повна нейтральність. Та це може призвести таки до пробиття 25. І якщо це спричинить паніку...
В любому випадку, підозрюю, сьогодні більшість пішла на вихідні не в долар а на депозит, тому понеділок можемо рух продовжити...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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