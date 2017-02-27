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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:44
Libo написав:
А мне кажется, что в экономике как и в политике у нас стремительно наступает форс-мажор ...
Зеленый открыто начал сдачу Украины Путину. Я думаю народ этого не допустит и сметет этого ушлепка и предателя очень быстро. Возможны колебания курса гривны. Учитывайте все риски.
Ты же совсем недавно тут пел о будущем расцвете Украины, прорицатель липовый
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:51
Libo написав:
А мне кажется, что в экономике как и в политике у нас стремительно наступает форс-мажор ...
Зеленый открыто начал сдачу Украины Путину. Я думаю народ этого не допустит и сметет этого ушлепка и предателя очень быстро. Возможны колебания курса гривны. Учитывайте все риски.
Я думаю что нет. Он не на сколько тупой или его рекламодатели и спонсоры не на сколько тупые. Кроме, этого с умели объединить избирателей, забрать электорат у Юльки и Пороха, и у опоблока. Чистая победа.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:55
Сибарит написав:
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.09.2019................2510,826
Гривна укрепилась на 20 копеек.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же стали постепенно снижаться. Покупатели проявили завидную выдержку, дождались выгодного курса. Активная фаза торгов стартовала позже, чем обычно. Сейчас котировки потеряли уже 10 копеек от уровня вчерашнего закрытия.
НБУ вчера купил дежурную двадцатку.
Остатки на коррсчетах сократились за счет увеличения суточных сертификатов и обналичивания.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
04.09.2019 Усього, млн дол. США 416.9
К среде раскочегарились до очень хороших оборотов.
Цікаво, який би був оборот, якби Нафтогаз не лив...
Якщо весь вчорашній "цирк" на МБ був для того, щоб Нафтогаз дорожче злив валюту, то для "ракетчиків" все сумно. Репатріація іде, НБУ викупляє, бізнес активізується після канікул, а грн зміцнюється...
Якщо НБУ сьогодні виходив тільки раз за плановою двадцяткою, то щось змінилося і сьогоднішнього руху регулятор не стримував. Можливо, це тільки на час перебування місії демонструється повна нейтральність. Та це може призвести таки до пробиття 25. І якщо це спричинить паніку...
В любому випадку, підозрюю, сьогодні більшість пішла на вихідні не в долар а на депозит, тому понеділок можемо рух продовжити...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:25
orest написав:
Цікаво, який би був оборот, якби Нафтогаз не лив...
Обороты около 400 (+-) держатся уже несколько месяцев. Похоже, это стало новой нормой. В былые времена дневные обороты и за миллиард переваливали, есть куда расти.
orest написав:
Якщо НБУ сьогодні виходив тільки раз за плановою двадцяткою, то щось змінилося і сьогоднішнього руху регулятор не стримував.
Сколько взял, посмотрим в понедельник.
В принципе, сегодня не было столь мощного движения, которое нужно было бы сдерживать. Большая разница официальных курсов во многом за счет вчерашнего движения во второй половине дня.
Возможно также, что не сдерживает в ожидании обратного движения. Уже пора.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:27
В пятницу, 6 сентября, безналичный доллар в Украине потерял 11 копеек. Межбанк сегодня закрылся в рамках 25,05-25,09 грн/$. Об этом пишет UBR.ua.
Как сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, пятница стал днем бурных валютных распродаж, и объем сделок на торгах достиг $200 млн.
"Сегодняшние торги прошли под знаком перевеса валютного предложения при умеренной активности, характерной для заключительного дня недели. Что позволило регулятору продолжить и усилить вчерашнюю практику выкупа излишков валюты неоднократным участием в торгах", - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По оценкам финансистов, регулятор совокупно приобрел от $50 млн до $70 млн. Это достаточно много для текущей недели. В последнее время НБУ покупал на безналичном рынке совсем небольшие объемы.
Если вчера главным продавцом валюты на межбанке был НАК "Нафтогаз", то сегодня финансисты отмечали активность крупных экспортеров и банков с иностранным капиталом: Ситибанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк и пр. По мнению экспертов, распродажа связана с уплатой налогов и инвестициями, которые сейчас заходят.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:40
...вот и лето прошло, словно и не бывало,
- доллар вновь 25, только этого мало!
- только-только-только-а этого мало...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:46
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:51
Сибарит написав: orest написав:
Цікаво, який би був оборот, якби Нафтогаз не лив...
Обороты около 400 (+-) держатся уже несколько месяцев. Похоже, это стало новой нормой. В былые времена дневные обороты и за миллиард переваливали, есть куда расти.
orest написав:
Якщо НБУ сьогодні виходив тільки раз за плановою двадцяткою, то щось змінилося і сьогоднішнього руху регулятор не стримував.
Сколько взял, посмотрим в понедельник.
В принципе, сегодня не было столь мощного движения, которое нужно было бы сдерживать. Большая разница официальных курсов во многом за счет вчерашнего движения во второй половине дня.
Возможно также, что не сдерживает в ожидании обратного движения. Уже пора.
Ой не факт. Зараз дуже імовірний варіант пробиття 25, а там може бути все...
Крім того, якщо 400 млн обєму НБУ це вже норма і переважно попит нижче пропозиції, то і передумов для зворотнього руху немає...
Сезонність трималася на чітко визначеному переліку чиннків, зараз багато змінилося:
1 газ майже закачаний і його ціна сильно впала
2 вугілля здешевшало і Центренерго переходить на вітчизняне вугілля, за ним потягнуться решта
3 Нафтогаз не буде з листопада купувати валюту, щоб весною повертати "револьверний" дали більше і на довше
4 експорт сг далі росте
5 ІТ і вливання від них ростуть
6 Коломойський зацікавлений імпортувати нафту (як омога дешевше) і переробляти тут, це також краще ніж імпортквати дорогий кінцевий продукт
7 співпрацю з МВФ відновлять
список можна продовжити
П.С. Сорі, забув, не останнім чинником росту в минулому була конвертація схематозної бюджетної грн, зараз з цим проблема
Востаннє редагувалось orest
в П'ят 06 вер, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:02
orest
Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:10
75stasstas75 написав:orest
Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.
Коломойський вже один раз про дефолт розказував. І що? По скільки тоді уважних читачів Коломойського в долар запакували?
Прочтайте ще раз інтервю, уважно, а не тільки стьоб про нікчемність світових фінінституцій, дефолт і курс 30. А можна ще кілька попередніх прочитати, але уважно.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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