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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19891990199119921993>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:19

orest
И вам советую очень внимательно прочитать
"Нацбанк по указанию Петра Алексевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство. Сальдо внешней торговли отрицательное. В прошлом году было минус 10 миллиардов, в этом году будет не меньше. Как при таком сальдо можно повышать курс национальной валюты? Вопрос в том, что валюты нет, а ты понижаешь ее курс. Они таким образом закладывают бомбу под новое правительство, которого еще нет. И думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:27

75stasstas75
ну если читать внимаьтельно,то он против 30
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:28

  75stasstas75 написав: думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.


Зеленый одним обменом пленными себе тюрьму заработает. Уже через 100 дней. Очевидно, это будет самый короткий президентский срок. Провтыкали мы с вами предателя. К черту ваш курс. Тут судьба страны на кону. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:31

... за крок до перевороту думок ©

  asti написав:...вот и лето прошло, словно и не бывало,
- доллар вновь 25, только этого мало!
- только-только-только-а этого мало...

.... я от що подумав.....
- тут всі готуються/готові до кризи і т.п., але ніхто не знає, якою вона буде ;)
.... а, якщо отак будуть тримати доляр в коридорі 24-26....чи, взагалі, з плавним спуском до 22 всі наступні 5р? : :lol: :mrgreen:
- чим не криза для більшості? :mrgreen:

.... а то попривикали - на всю пенсію брати 70 долярів і чекати, що донька/син з-за кордону передасть ще соточку на хлібчик :mrgreen:
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:34

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

Приват, Дельта и помельче типа Реала давали 15-16% просто на пенсионную карточку со свободным снятием.

Укргаз давал 25% на карту ПроЗапас 3-хмесячную
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:39

  Yuri_61 написав:Вниз на 24.00 идут
Что они там задумали?
Их желание понятно: подешевле скупить бакс у населения.
Тех, кто устраивал какчели нет уже у власти. Сидят тихонько в депутатах.
Ниже им не удастся удержать курс. Зряплаты подпирают курс под 24.00.
Если па24, то не удержусь, прикуплю баксиков, так уж и быть. И то ещё 100 раз подумаю 8)

конечно покупай!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:42

Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку. Но если действительно откроют рынок земли и в страну зайдет не 3 ярда зелени как в ОВГЗ, а, например, 10... Ну, вы поняли/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:45

В этой связи я предлагаю обратить внимание на курс египетского фунта - там тоже местный Центробанк долго держал планку чуть ниже 18 местных тугриков за доллар, а потом умыл руки и курс в течение полугода постепенно опустился до 16...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:49

asti

я раньше уже задавал раз 10 вопрос: что делать если в бюджете заложено 29? Минфин как раз раскритиковал за ревальвацию.

если взять историю, то с 5.4 опустились до 4.7, потом партия регионов заплатили взятку НБУ чтобы не выходили с продажей и улетели до 10
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 06 вер, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:49

  Долярчик написав:
  asti написав:...вот и лето прошло, словно и не бывало,
- доллар вновь 25, только этого мало!
- только-только-только-а этого мало...

.... я от що подумав.....
- тут всі готуються/готові до кризи і т.п., але ніхто не знає, якою вона буде ;)
.... а, якщо отак будуть тримати доляр в коридорі 24-26....чи, взагалі, з плавним спуском до 22 всі наступні 5р? : :lol: :mrgreen:
- чим не криза для більшості? :mrgreen:

.... а то попривикали - на всю пенсію брати 70 долярів і чекати, що донька/син з-за кордону передасть ще соточку на хлібчик :mrgreen:

Якщо ціни на споживчі товари,паливо і комунальні послуги не будуть зменшуватися разом з зміцненням гривні,то життя в долярчиковому еквіваленті буде дорожче і людина проголосує за більш дешеве життя в Східній Європі ногами.
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