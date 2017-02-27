orest И вам советую очень внимательно прочитать "Нацбанк по указанию Петра Алексевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство. Сальдо внешней торговли отрицательное. В прошлом году было минус 10 миллиардов, в этом году будет не меньше. Как при таком сальдо можно повышать курс национальной валюты? Вопрос в том, что валюты нет, а ты понижаешь ее курс. Они таким образом закладывают бомбу под новое правительство, которого еще нет. И думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.
75stasstas75 написав: думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.
Зеленый одним обменом пленными себе тюрьму заработает. Уже через 100 дней. Очевидно, это будет самый короткий президентский срок. Провтыкали мы с вами предателя. К черту ваш курс. Тут судьба страны на кону.
asti написав:...вот и лето прошло, словно и не бывало, - доллар вновь 25, только этого мало! - только-только-только-а этого мало...
.... я от що подумав..... - тут всі готуються/готові до кризи і т.п., але ніхто не знає, якою вона буде .... а, якщо отак будуть тримати доляр в коридорі 24-26....чи, взагалі, з плавним спуском до 22 всі наступні 5р? : - чим не криза для більшості?
.... а то попривикали - на всю пенсію брати 70 долярів і чекати, що донька/син з-за кордону передасть ще соточку на хлібчик
Yuri_61 написав:Вниз на 24.00 идут Что они там задумали? Их желание понятно: подешевле скупить бакс у населения. Тех, кто устраивал какчели нет уже у власти. Сидят тихонько в депутатах. Ниже им не удастся удержать курс. Зряплаты подпирают курс под 24.00. Если па24, то не удержусь, прикуплю баксиков, так уж и быть. И то ещё 100 раз подумаю
Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку. Но если действительно откроют рынок земли и в страну зайдет не 3 ярда зелени как в ОВГЗ, а, например, 10... Ну, вы поняли/)
В этой связи я предлагаю обратить внимание на курс египетского фунта - там тоже местный Центробанк долго держал планку чуть ниже 18 местных тугриков за доллар, а потом умыл руки и курс в течение полугода постепенно опустился до 16...
asti написав:...вот и лето прошло, словно и не бывало, - доллар вновь 25, только этого мало! - только-только-только-а этого мало...
.... я от що подумав..... - тут всі готуються/готові до кризи і т.п., але ніхто не знає, якою вона буде .... а, якщо отак будуть тримати доляр в коридорі 24-26....чи, взагалі, з плавним спуском до 22 всі наступні 5р? : - чим не криза для більшості?
.... а то попривикали - на всю пенсію брати 70 долярів і чекати, що донька/син з-за кордону передасть ще соточку на хлібчик
Якщо ціни на споживчі товари,паливо і комунальні послуги не будуть зменшуватися разом з зміцненням гривні,то життя в долярчиковому еквіваленті буде дорожче і людина проголосує за більш дешеве життя в Східній Європі ногами.