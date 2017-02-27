Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:30

Любопытный написав: Долярчик написав: Libo написав: Учитывайте все риски Учитывайте все риски

... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!



... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!



... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???! ... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!

Модераторы есть?

За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм. Модераторы есть?За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.

Не знаю, но где сепаратизм???Сначала Порошенко посадить за сепаратизм, когда его свита устраивала на форуме нетерпимость то к крымчанам, то к восточной Украине, то к русскоговорящим, то просто прерывающим шоколадную речь. При этом чтобы не ввести военное положение так придумывали отмазки такие, что можно было подумать, что у людей явная шизофрения.Зеленский выбрал политику единства в Украине, так у путина начал глаз дергаться от страха. Единство народа это великая сила. Пусть для этого надо принять и рискованные для карьеры решения. Но победа Украины превыше всего.