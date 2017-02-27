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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:52
asti написав:
Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку. Но если действительно откроют рынок земли и в страну зайдет не 3 ярда зелени как в ОВГЗ, а, например, 10... Ну, вы поняли/)
Ще не запіздно продати долар зараз і відкупити його на позначці 20 влітку,
Не вірю зовсім в такий сценарій, але припускаю, що він має право на життя.
До того ж я вже писав,що в вересні можемо побачити 24,5.
Зараз це вже не здається неймовірним.
Хтось писав, що ситуація схожа з 2008 роком, так схожа, але не з 2008,а з 2007.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:14
Станом на 6 вересня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 9,9 млн тонн зернових культур, що на 3,5 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
пшениці – 5,6 млн тонн;
ячменю – 2,3 млн тонн;
жита – 1,9 тис. тонн;
кукурудзи – 1,9 млн тонн.
Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 53 тис. тонн, що на 18,3 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого МР.
Данные Министерства аграрной политики и продовольствия.
+55%
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:20
zzzzzz написав:
Станом на 6 вересня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 9,9 млн тонн зернових культур, що на 3,5 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
пшениці – 5,6 млн тонн;
ячменю – 2,3 млн тонн;
жита – 1,9 тис. тонн;
кукурудзи – 1,9 млн тонн.
Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 53 тис. тонн, що на 18,3 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого МР.
Данные Министерства аграрной политики и продовольствия. +55%
Тогда не понятно зачем ОВГЗ продавать Минфину надо было - ведь достаточно было аграриев немножечко потрясти и казна бы не напрягаясь заполнилась бы до краев. Что-то мне подсказывает, что это нанесение прошлой властью существенного ущерба стране.
Что касается +55% то я так и говорил при первом приближении, что урожая собрали в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Востаннє редагувалось buratinyo
в П'ят 06 вер, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:22
buratinyo написав:
Тогда не понятно зачем ОВГЗ продавать Минфину надо было - ведь достаточно было аграриев немножечко потрясти и казна бы не напрягаясь заполнилась бы до краев. Что-то мне подсказывает, что это нанесение прошлой властью существенного ущерба стране.
Аграрии влияют на курс.
Продажи ОВГЗ влияют на финансирование дефицита бюджета.
Это не связанные вещи. Но некоторое влияние одно на другое оказывает.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:23
Долярчик написав: Libo написав:
Учитывайте все риски
... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!
... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!
... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:24
zzzzzz написав: buratinyo написав:
Тогда не понятно зачем ОВГЗ продавать Минфину надо было - ведь достаточно было аграриев немножечко потрясти и казна бы не напрягаясь заполнилась бы до краев. Что-то мне подсказывает, что это нанесение прошлой властью существенного ущерба стране.
Аграрии влияют на курс.
Продажи ОВГЗ влияют на финансирование дефицита бюджета.
Это не связанные вещи. Но некоторое влияние одно на другое оказывает.
Конечно, оказывает и притом существенное влияние, может через некоторое время только. У аграриев сейчас самые высокие зарплаты, налоги с которых должны поступать в бюджет. А поступают ли это надо проверить...
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:27
buratinyo написав: zzzzzz написав: buratinyo написав:
Тогда не понятно зачем ОВГЗ продавать Минфину надо было - ведь достаточно было аграриев немножечко потрясти и казна бы не напрягаясь заполнилась бы до краев. Что-то мне подсказывает, что это нанесение прошлой властью существенного ущерба стране.
Аграрии влияют на курс.
Продажи ОВГЗ влияют на финансирование дефицита бюджета.
Это не связанные вещи. Но некоторое влияние одно на другое оказывает.
Конечно, оказывает и притом существенное влияние, может через некоторое время только. У аграриев сейчас самые высокие зарплаты, налоги с которых должны поступать в бюджет. А поступают ли это надо проверить...
Так урожай же не вырос на 55%
Урожай вырос на 5% - вот налоги на 5% тоже выросли. Налоговые доходы примерно так и выросли. Тут все сходится примерно.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:30
Любопытный написав:
Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.
К сожалению, сейчас у сепаров покровитель на высшем государственном посту и
сам предатель национальных интересов. Следует признать, остроумно Путин подкинул нам этого жидка... Но не беда. Урку прогнали, а уж эту соплю легко разотрем по асфальту.
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Libo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:30
Любопытный написав: Долярчик написав: Libo написав:
Учитывайте все риски
... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!
... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!
... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.
Не знаю, но где сепаратизм???
Сначала Порошенко посадить за сепаратизм, когда его свита устраивала на форуме нетерпимость то к крымчанам, то к восточной Украине, то к русскоговорящим, то просто прерывающим шоколадную речь. При этом чтобы не ввести военное положение так придумывали отмазки такие, что можно было подумать, что у людей явная шизофрения.
Зеленский выбрал политику единства в Украине, так у путина начал глаз дергаться от страха. Единство народа это великая сила. Пусть для этого надо принять и рискованные для карьеры решения. Но победа Украины превыше всего.
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buratinyo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:37
75stasstas75 написав:orest
Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.
Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем.
Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью.
Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
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