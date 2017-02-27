75stasstas75 написав:orest Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.
Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем. Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью. Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
Хотелось бы верить но что делать с частью депутатов Зе которые под контролем Бе ?
... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!
... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!
... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!
Модераторы есть? За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.
...сипаратизм, чи твій дибілізм???! - як назвати таких людей, як ти, які й далі хочуть війни??? - йди воюй, як так хочеш воювати! - але ж ні! - ти хочеш воювати лише ЧУЖИМИ руками!
п. с. ... ну не можна голіруч ведменя подолати, якщо західні мисливці лише глибоко турбуються, а диванні експкрти будуть казати, що краще кров проливати, ніж зупинити війну!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
- тільки знищимо ще більше свого народу, якого і так вже в Україні все менше і менше з кожним роком...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
freeze написав: лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа.
Ребята, у вас несколько неправильное представление о влиянии и значении команды Трампа. Ну вы знаете, что сейчас Трамп уступает по популярности демократу Байдену. Потом среди его же республиканцев приличная часть членов конгресса критикует его курс. Высшее звено Пентагона и Госдепа также 50 на 50. Т.е. куда не посмотри, везде его мочат как демократы, так и добрая половина своих же республиканцев. Протрамповский Fox месит его с г., не говоря уже о других СМИ. Ему год остался. Этот год можно и переждать и налаживать отношения уже с новой администрацией. Ситуация как была у нас с Петручио. На словах бравада, но на деле от него усталость и раздражение, ждут, когда народ его мирно уйдет. В Вашингтоне и в Нью-Йорке это признак очень дурного тона сказать, что тебе нравится Трамп, сразу тебя в игнор. Видимо, он одноразовый. Надо просто на него забить х. и дотерпеть.
... попрошу модераторів не видаляти всі мої дописи вище, а перенести у "політичні дискусії" - по одній простій причині: Я СПРАВДІ ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! - але тільки справджніх/чесних/добрих/розумних людей! - а не зрадників, які хочуть й далі проливати українську кров!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... попрошу модераторів не видаляти всі мої дописи вище, а перенести у "політичні дискусії" - по одній простій причині: Я СПРАВДІ ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! - але тільки справджніх/чесних/добрих/розумних людей! - а не зрадників, які хочуть й далі проливати українську кров!
Долярчик написав:- як назвати таких людей, як ти, які й далі хочуть війни??? ... ну не можна голіруч ведменя подолати, якщо західні мисливці лише глибоко турбуються, а диванні експкрти будуть казати, що краще кров проливати, ніж зупинити війну!
Ти, тварина тупа, не розумієш, що ми не можемо припинити війну. Бо в своєму тваринному боягузтві тобі здається, що можна віддати Путіну щось, і він тебе пожаліє, та війну припинить. Мабуть, мало тебе п**дили в дитинстві.
Путін візьме все, чим ти йому поступишся, смачно ригне, та хрясне сапогом по твоїй холуйській пиці, а далі забере все, що в тебе лишилось. Діпломат, б***, знайшовся...
freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.
Совет директоров Банка РФ на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Основная причина снижения ключевой ставки — замедление инфляции.