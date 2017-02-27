Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:03

... знаю, що мене забанять, бо багато тут "доброжелатєлів"...

- але ще напишу на рахунок війни:

- от є таке прислів'я з народу:" не хочеш ср@... - не мучай жо... "©

- от це точно підходить до нашої війни!

- можемо?

- якщо б всі західні" друзі були б сміливі і справді хотіли показати пуйлу на його місце - то, об'єднавшись з ними - можна йти в атаку....

- а так що?

- в атаку з голою ср@....?



- тільки знищимо ще більше свого народу, якого і так вже в Україні все менше і менше з кожним роком...