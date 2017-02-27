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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1991199219931994>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:41

  freeze написав:
  75stasstas75 написав:orest
Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.


Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем.
Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью.
Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.


Хотелось бы верить но что делать с частью депутатов Зе которые под контролем Бе ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:46

  Любопытный написав:
  Долярчик написав:
  Libo написав:Учитывайте все риски

... а може краще поганий мир, чим...... НЕдобра 5-річна війна?!

... якщо ми ворога не можемо перемогти(а ми таки не можемо, бо ворог завеликий, а західна підтримка замаленька/труслива) - то краще піти на деякі поступки, але ЗУПИНИТИ проливання крові наших людей!!!

... чи ще хочете такого 5 - 10 - 20 років???!

Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.

...сипаратизм, чи твій дибілізм???!
- як назвати таких людей, як ти, які й далі хочуть війни???
- йди воюй, як так хочеш воювати! - але ж ні! - ти хочеш воювати лише ЧУЖИМИ руками!

п. с.
... ну не можна голіруч ведменя подолати, якщо західні мисливці лише глибоко турбуються, а диванні експкрти будуть казати, що краще кров проливати, ніж зупинити війну!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:03

"... згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!" ©®™

... знаю, що мене забанять, бо багато тут "доброжелатєлів"...
- але ще напишу на рахунок війни:
- от є таке прислів'я з народу:" не хочеш ср@... - не мучай жо... "©
- от це точно підходить до нашої війни!
- можемо?
- якщо б всі західні" друзі були б сміливі і справді хотіли показати пуйлу на його місце - то, об'єднавшись з ними - можна йти в атаку....
- а так що?
- в атаку з голою ср@....?

- тільки знищимо ще більше свого народу, якого і так вже в Україні все менше і менше з кожним роком...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:05

  freeze написав: лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа.


Ребята, у вас несколько неправильное представление о влиянии и значении команды Трампа.
Ну вы знаете, что сейчас Трамп уступает по популярности демократу Байдену. Потом среди его же республиканцев приличная часть членов конгресса критикует его курс. Высшее звено Пентагона и Госдепа также 50 на 50. Т.е. куда не посмотри, везде его мочат как демократы, так и добрая половина своих же республиканцев. Протрамповский Fox месит его с г., не говоря уже о других СМИ. Ему год остался. Этот год можно и переждать и налаживать отношения уже с новой администрацией.
Ситуация как была у нас с Петручио. На словах бравада, но на деле от него усталость и раздражение, ждут, когда народ его мирно уйдет. В Вашингтоне и в Нью-Йорке это признак очень дурного тона сказать, что тебе нравится Трамп, сразу тебя в игнор. Видимо, он одноразовый. Надо просто на него забить х. и дотерпеть. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:09

Я - за справедливість!

... попрошу модераторів не видаляти всі мої дописи вище, а перенести у "політичні дискусії"
- по одній простій причині: Я СПРАВДІ ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! - але тільки справджніх/чесних/добрих/розумних людей! - а не зрадників, які хочуть й далі проливати українську кров!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:21

  Долярчик написав: Я СПРАВДІ ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! - але тільки справджніх/чесних/добрих/розумних людей! - а не зрадників, які хочуть й далі проливати українську кров!


Если б ты был моим бойцом, я бы построил взвод за кочегаркой, поставил тебя спиной к стенке - лицом к строю, и перед строем расстрелял бы за трусость.
:(
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:24

  Долярчик написав:... попрошу модераторів не видаляти всі мої дописи вище, а перенести у "політичні дискусії"
- по одній простій причині: Я СПРАВДІ ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! - але тільки справджніх/чесних/добрих/розумних людей! - а не зрадників, які хочуть й далі проливати українську кров!

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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:35

  Долярчик написав:- як назвати таких людей, як ти, які й далі хочуть війни???
... ну не можна голіруч ведменя подолати, якщо західні мисливці лише глибоко турбуються, а диванні експкрти будуть казати, що краще кров проливати, ніж зупинити війну!


Ти, тварина тупа, не розумієш, що ми не можемо припинити війну.
Бо в своєму тваринному боягузтві тобі здається, що можна віддати Путіну щось, і він тебе пожаліє, та війну припинить. Мабуть, мало тебе п**дили в дитинстві.

Путін візьме все, чим ти йому поступишся, смачно ригне, та хрясне сапогом по твоїй холуйській пиці, а далі забере все, що в тебе лишилось. Діпломат, б***, знайшовся...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:51

  freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.
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Совет директоров Банка РФ на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Основная причина снижения ключевой ставки — замедление инфляции.
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