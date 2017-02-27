75stasstas75 написав: думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.
Зеленый одним обменом пленными себе тюрьму заработает. Уже через 100 дней. Очевидно, это будет самый короткий президентский срок. Провтыкали мы с вами предателя. К черту ваш курс. Тут судьба страны на кону.
Как говорил классик "не МЫ, а ВЫ". Это ж ты тут истерически топил за зелёные шмаркли.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".
Как говорится в сообщении агентства в пятницу вечером, прогнозы по рейтингам положительные.
Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.
"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", - говорится в сообщении.
Согласно ему, сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют правительству уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы. По мнению агентства, недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука включает технократических, прозападных и реформаторских министров. Ключевые лица, определяющие экономическую политику, такие как министр финансов Оксана Маркарова, остаются на своих позициях, поддерживая преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности, отмечается в сообщении.
Новый премьер-министр намерен в ближайшее время договориться о новой и более длительной программе с МВФ, возможно, расширенного финансирования EFF. Высокая вероятность продолжения сотрудничества с МВФ облегчит доступ к официальному и рыночному финансированию для погашения крупных выплат по суверенному долгу в 2020–2021 годах и послужит якорем для политики и реформ, которые могут потенциально поднять перспективы роста, считает Fitch.
По его мнению, благоразумное управление бюджетом, стабильный рост, снижение процентных ставок и умеренное давление на обменный курс будут способствовать продолжению сокращения государственного долга. "Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения «B» на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году" - говорится в релизе.
Fitch указывает, что динамика государственного долга в значительной степени подвержена валютному риску, поскольку 67% обязательств деноминированы в иностранной валюте, однако более активное участие нерезидентов на местном рынке облигаций поможет увеличить долю долга в национальной валюте и увеличить сроки погашения.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 06 вер, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.
С Трампом понятно - будут морозиться и тянуть год до американских выборов, чтобы не ошибиться и поставить на нужную лошадку. Но то что через пару лет Коломойский окажется заклятым врагом Зеленского, я нисколько не сомневаюсь, как и то, что Беня проиграет. Молодым тиграм не нужны старпёры из прошлого, они уже и сами быстро научились водить машину. Да и вообще Беня с его жалким миллиардом долларов по Форбсу - это ни о чём, когда молодой юрист-премьер одной подписью за один день может переместить гораздо большие суммы бюджета.
freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.
С Трампом понятно - будут морозиться и тянуть год до американских выборов, чтобы не ошибиться и поставить на нужную лошадку. Но то что через пару лет Коломойский окажется заклятым врагом Зеленского, я нисколько не сомневаюсь, как и то, что Беня проиграет. Молодым тиграм не нужны старпёры из прошлого, они уже и сами быстро научились водить машину. Да и вообще Беня с его жалким миллиардом долларов по Форбсу - это ни о чём, когда молодой юрист-премьер одной подписью за один день может переместить гораздо большие суммы бюджета.
Пускай сначала этот молодой премьер коммуналку в Чернигове оплатит.
75stasstas75 написав:orest Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.
Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем. Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью. Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
Хаскала против Хабада? Ой, я Вас прошу... Всё будет хорошо. У них.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
proftpd66 написав: москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке.
НО
1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.
по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.
2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.
proftpd66 написав:
UP!
Ельцин прав?
Кто интересовался, когда дата выборов в Францию, Германию и США? Фюрер не придет?
freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.
Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.
Захожу на ветку ради такого эксклюзива от мамкиных экспертоа
«Угроза исходит от крайне правых. Я утверждаю, что однажды они придут к власти во Франции, — заявил Олланд. И добавил: «Это произойдет в 2022 году или позже…». И объяснил, почему, на его взгляд, это случится: ультраправые настоят на том, что «они — единственные, которым не дали попробовать осуществить власть» и поруководить страной.
воскресенье, 12 февраля Президентские выборы в Германии 2017