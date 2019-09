Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:41

Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.



Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем.

Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью.

Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем.

Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью.

Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Хаскала против Хабада? Ой, я Вас прошу... Всё будет хорошо. У них.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell