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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1991199219931994

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:11

  Libo написав:
  75stasstas75 написав: думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме" - заявил олигарх.


Зеленый одним обменом пленными себе тюрьму заработает. Уже через 100 дней. Очевидно, это будет самый короткий президентский срок. Провтыкали мы с вами предателя. К черту ваш курс. Тут судьба страны на кону. 8)


Как говорил классик "не МЫ, а ВЫ".
Это ж ты тут истерически топил за зелёные шмаркли.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:11

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Как говорится в сообщении агентства в пятницу вечером, прогнозы по рейтингам положительные.

Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", - говорится в сообщении.

Согласно ему, сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют правительству уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы. По мнению агентства, недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука включает технократических, прозападных и реформаторских министров. Ключевые лица, определяющие экономическую политику, такие как министр финансов Оксана Маркарова, остаются на своих позициях, поддерживая преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности, отмечается в сообщении.

Новый премьер-министр намерен в ближайшее время договориться о новой и более длительной программе с МВФ, возможно, расширенного финансирования EFF. Высокая вероятность продолжения сотрудничества с МВФ облегчит доступ к официальному и рыночному финансированию для погашения крупных выплат по суверенному долгу в 2020–2021 годах и послужит якорем для политики и реформ, которые могут потенциально поднять перспективы роста, считает Fitch.

По его мнению, благоразумное управление бюджетом, стабильный рост, снижение процентных ставок и умеренное давление на обменный курс будут способствовать продолжению сокращения государственного долга. "Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения «B» на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году" - говорится в релизе.

Fitch указывает, что динамика государственного долга в значительной степени подвержена валютному риску, поскольку 67% обязательств деноминированы в иностранной валюте, однако более активное участие нерезидентов на местном рынке облигаций поможет увеличить долю долга в национальной валюте и увеличить сроки погашения.


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Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 06 вер, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:18

  tumos написав:
  freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.


С Трампом понятно - будут морозиться и тянуть год до американских выборов, чтобы не ошибиться и поставить на нужную лошадку. Но то что через пару лет Коломойский окажется заклятым врагом Зеленского, я нисколько не сомневаюсь, как и то, что Беня проиграет.
Молодым тиграм не нужны старпёры из прошлого, они уже и сами быстро научились водить машину. Да и вообще Беня с его жалким миллиардом долларов по Форбсу - это ни о чём, когда молодой юрист-премьер одной подписью за один день может переместить гораздо большие суммы бюджета.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:35

  freeze написав:
  tumos написав:
  freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.


С Трампом понятно - будут морозиться и тянуть год до американских выборов, чтобы не ошибиться и поставить на нужную лошадку. Но то что через пару лет Коломойский окажется заклятым врагом Зеленского, я нисколько не сомневаюсь, как и то, что Беня проиграет.
Молодым тиграм не нужны старпёры из прошлого, они уже и сами быстро научились водить машину. Да и вообще Беня с его жалким миллиардом долларов по Форбсу - это ни о чём, когда молодой юрист-премьер одной подписью за один день может переместить гораздо большие суммы бюджета.

Пускай сначала этот молодой премьер коммуналку в Чернигове оплатит.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:41

  freeze написав:
  75stasstas75 написав:orest
Вот только Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен и рост курса гривны в последнее время он назвал контрреволюцией.


Кто наблюдает над ситуацией, уже сейчас понимает, что молодая команда уже сейчас с трудом сдерживается, чтобы послать Беню на три буквы. Период сдержанной благодарности заканчивается, мышцы окрепли, силовые структуры и ВСЕ вертикали власти под полнейшим контролем.
Беня продолжает пыхтеть и поднимать свою значимость в многочисленных интервью.
Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Хаскала против Хабада? Ой, я Вас прошу... Всё будет хорошо. У них.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:04

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.

Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.


жах для кабанчиків та інших парнокопитних :mrgreen: ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами :roll:
Зображення



  proftpd66 написав:
москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке. :)

НО

1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.

по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.

2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.



  proftpd66 написав:

UP!

Ельцин прав?

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Кто интересовался, когда дата выборов в Францию, Германию и США? Фюрер не придет? :mrgreen:

Может внатуру Евро использовать?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:13

  tumos написав:
  freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.


Захожу на ветку ради такого эксклюзива от мамкиных экспертоа
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:13

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Уровень инфляции чешской кроны на уровне доллара и евро, местами даже ниже - зачем сравнивать развитую страну и валюту с недоразвитой.

1) Чехія відноситься до розвиваючихся країн, як і наша


Далі можна не дискутувати, бо

ВВП Чехії на душу населення - $23 000
України ~ $2700
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 00:14

УЖЕ НАШЕЛ

вторник, 3 ноября Президентские выборы в США 2020




23 апреля и 7 мая 2017 года Франция
Фараж: Ле Пен станет президентом Франции в 2022 году

Олланд и Макрон опасаются скорого прихода ультраправых к власти во Франции
«Угроза исходит от крайне правых. Я утверждаю, что однажды они придут к власти во Франции, — заявил Олланд. И добавил: «Это произойдет в 2022 году или позже…». И объяснил, почему, на его взгляд, это случится: ультраправые настоят на том, что «они — единственные, которым не дали попробовать осуществить власть» и поруководить страной.


воскресенье, 12 февраля Президентские выборы в Германии 2017
proftpd66
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