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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19931994199519961997>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 06:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 вер, 2019 06:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 06:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... вперед, в атаку! - диванні тиоретики..... - якого хрена ви ще не на війні???
- інваліди? - чи просто пістуни, як ваш пєця?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 07:09

  Долярчик написав:... вперед, в атаку! - диванні тиоретики..... - якого хрена ви ще не на війні???
- інваліди? - чи просто пістуни, як ваш пєця?

Бан за тупость!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 07:34

Libo
За Трампом стоит куча военизированных шизоидов, мирно он не уйдёт...самое плохое, что выборы почти попадают в точку передела мира... :(
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 07:54

  Долярчик написав:... попрошу модераторів не видаляти всі мої дописи вище, а перенести у "політичні дискусії"
- по одній простій причині: Я СПРАВДІ ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! - але тільки справджніх/чесних/добрих/розумних людей! - а не зрадників, які хочуть й далі проливати українську кров!

Перший раз цей екземпляр мене розвеселив, бо пригадались юнацькі роки. Був у нас вчитель фізики якого поставили заступником директора за фанатичний дебілізм дешевого служаки, члена КПРС. Так ось, один раз він добряче напився на халяву, на зустрічі випускників і пересуватися вже не міг без точки опору і врешті-решт знайшов її - трубу від котельні, обійняв міцно, пускав слину, шмарклі і дзюрив собі в штани, а коли його спробували від неї відділити, то став пручатися, плакати і волати, що я люблю КПРС. Кумедне було дійство, бачу і тут повну аналогію :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:41

Василь-Рівне
...х#ю,йди воюй, а не з дивану повчай! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:42

Vint
.... чого не на війні? - інвалід мозку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро.
Всем Хорошего Дня.
Здоровья и Удачи.
Начали 25.12-25.22(самое узкое , что нашел).(СДАВАЛ)
В пятницу под контракт покупал рос.рубль 0.3807.

Пользуясь правом выходного дня хочу повеселить УВАЖАЕМЫЙ форум .

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/na-s ... 41434.html

С Уважением.)))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:44

  Долярчик написав:Vint
.... чого не на війні? - інвалід мозку?

Ты идиот?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:44

  trololo написав:
  tumos написав:
  freeze написав:Не принимайте их во внимание, лишь благодарность за прошлые заслуги, не позволяет слить Валерьевича с потрохами в обмен на преференции от команды Трампа. Но я прогнозирую, что Игорь Валерьевич будет на заклании в некоторой перспективе.

Трампу от Зели нужна папка с компрой на семейство Байденов. Пока не получил. Что будет дальше посмотрим.


Захожу на ветку ради такого эксклюзива от мамкиных экспертоа

Папкин эксперт подсказывает заходить на ветку ?
Burisma.
tumos
 
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