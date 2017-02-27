... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 06:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... пздц, як тут всі хочуть крові!
- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!
- воювалки хренові!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 вер, 2019 06:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 06:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... вперед, в атаку! - диванні тиоретики..... - якого хрена ви ще не на війні???
- інваліди? - чи просто пістуни, як ваш пєця?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 07:09
Додано: Суб 07 вер, 2019 07:34
Libo
За Трампом стоит куча военизированных шизоидов, мирно он не уйдёт...самое плохое, что выборы почти попадают в точку передела мира...
Додано: Суб 07 вер, 2019 07:54
Перший раз цей екземпляр мене розвеселив, бо пригадались юнацькі роки. Був у нас вчитель фізики якого поставили заступником директора за фанатичний дебілізм дешевого служаки, члена КПРС. Так ось, один раз він добряче напився на халяву, на зустрічі випускників і пересуватися вже не міг без точки опору і врешті-решт знайшов її - трубу від котельні, обійняв міцно, пускав слину, шмарклі і дзюрив собі в штани, а коли його спробували від неї відділити, то став пручатися, плакати і волати, що я люблю КПРС. Кумедне було дійство, бачу і тут повну аналогію
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:41
Василь-Рівне
...х#ю,йди воюй, а не з дивану повчай!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:42
Vint
.... чого не на війні? - інвалід мозку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро.
Всем Хорошего Дня.
Здоровья и Удачи.
Начали 25.12-25.22(самое узкое , что нашел).(СДАВАЛ)
В пятницу под контракт покупал рос.рубль 0.3807.
Пользуясь правом выходного дня хочу повеселить УВАЖАЕМЫЙ форум .
С Уважением.)))
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:44
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:44
Папкин эксперт подсказывает заходить на ветку ?
Burisma.
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