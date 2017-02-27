Додано: Суб 07 вер, 2019 06:46

... пздц, як тут всі хочуть крові!

- головне, що самі з дивану пишуть, а не з окопів!

- воювалки хренові!

Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 вер, 2019 06:57, всього редагувалось 1 раз.