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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
....хочете,щоб далі проливалась кров - то йдіть на війну - нехай ваша кров проливається!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57
А ти бачу "казковий їбонько". Спочатку тебе треба повісити на ліхтарю і тобі подібних, а потім захищати йти Країну. Це для того, щоб таке падло в спину не проклинало. Гнида ти, а не українець.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 07 вер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шкода грошей . Щоб направили на передову треба немалий хабар дати, бо дуже багато бажаючих, а ще потрібно знати кому, шукати знайомих щоб не боялись взяти, один аж через заступника МО туди ледве протиснувся
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почему ровно год тому назад курс бакса на наличном рынке был 28,2281, а сегодня 25,35 (самый высокий из работающих в субботу Укрсиббанке) ?
Почему?!!!!!
Что случилось такого?
Кто объяснит?
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:28
О то так богато бажаючих москалей лубцювати?
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:30
Зе - з народом!
... коротше, все Зе правильно робить!
- поверне скоро моряків і зупинить війну!
- а хто кричить: "все пропало, нас зливають!"
- валіть на Колиму, або в Гейропу!
... бо ви, як ті жаби - пищать/кричать, але лізуть до вужа у пащу!
- звалюйте, як так в Україні все зле, чи буде зле!!!
- валіть! - що ж ви так прилипли тут, де так все дуже погано???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:33
Я не Холява,але признаки істерики в долярчика-видно не озброєним оком
Причини істерики навскидку
Жінка переспала з сусідом
Теща вигнала білобілетника
Податкова штрафанула на 100 грн чим повністю добила бюджет цього лендлордика...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:37
... йди нах! - тебе тут не було! - ховася під іншим ніком, а тепер виліз?
- вже п#д#й на війну!
- чого не захищаєш країну?
- тільки пи#діти тут всі вміють і повчати, а воювати піти - так зразу всі інваліди!
- інваліди мозку!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:39
Живите своим умом!
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