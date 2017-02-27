RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1994199519961997>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....хочете,щоб далі проливалась кров - то йдіть на війну - нехай ваша кров проливається!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57

  Долярчик написав:... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
А ти бачу "казковий їбонько". Спочатку тебе треба повісити на ліхтарю і тобі подібних, а потім захищати йти Країну. Це для того, щоб таке падло в спину не проклинало. Гнида ти, а не українець.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 07 вер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:йди воюй, а не з дивану повчай!

Шкода грошей :wink: . Щоб направили на передову треба немалий хабар дати, бо дуже багато бажаючих, а ще потрібно знати кому, шукати знайомих щоб не боялись взяти, один аж через заступника МО туди ледве протиснувся :(
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4940 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему ровно год тому назад курс бакса на наличном рынке был 28,2281, а сегодня 25,35 (самый высокий из работающих в субботу Укрсиббанке) ?
Почему?!!!!!
Что случилось такого?
Кто объяснит?
Yuri_61
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 30.09.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:28

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:йди воюй, а не з дивану повчай!

Шкода грошей :wink: . Щоб направили на передову треба немалий хабар дати, бо дуже багато бажаючих, а ще потрібно знати кому, шукати знайомих щоб не боялись взяти, один аж через заступника МО туди ледве протиснувся :(

О то так богато бажаючих москалей лубцювати? :D
Мда
 
Повідомлень: 69
З нами з: 30.12.09
Подякував: 768 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:30

Зе - з народом!

... коротше, все Зе правильно робить!
- поверне скоро моряків і зупинить війну!
- а хто кричить: "все пропало, нас зливають!"
- валіть на Колиму, або в Гейропу! :lol: :mrgreen:

... бо ви, як ті жаби - пищать/кричать, але лізуть до вужа у пащу!
- звалюйте, як так в Україні все зле, чи буде зле!!!
- валіть! - що ж ви так прилипли тут, де так все дуже погано???! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:33

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
А ти бачу "казковий їбонько". Спочатку тебе треба повісити на ліхтарю і тобі подібних, а потім захищати йти Країну. Це для того, щоб таке падло в спину не проклинало. Гнида ти, а не українець.
Я не Холява,але признаки істерики в долярчика-видно не озброєним оком
Причини істерики навскидку
Жінка переспала з сусідом
Теща вигнала білобілетника
Податкова штрафанула на 100 грн чим повністю добила бюджет цього лендлордика...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:37

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:... диванні під@р@си будуть вчили.... - валіть нах на війну, а нє, то валіть нах з країни!!!!
А ти бачу "казковий їбонько". Спочатку тебе треба повісити на ліхтарю і тобі подібних, а потім захищати йти Країну. Це для того, щоб таке падло в спину не проклинало. Гнида ти, а не українець.

... йди нах! - тебе тут не було! - ховася під іншим ніком, а тепер виліз?
- вже п#д#й на війну!
- чого не захищаєш країну?
- тільки пи#діти тут всі вміють і повчати, а воювати піти - так зразу всі інваліди!
- інваліди мозку!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:39

Зображення


Особо радоваться от повышения рейтинга не стоит. Вот общая картинка.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35034
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 7333 раз.
 
Профіль
31
6
2
  #<1 ... 1994199519961997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1567, 1568, 1569
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15688 1870915
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 21:06
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75773)
07.09.2019 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.