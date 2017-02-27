... я - спокійний як удав! - і в мене все пучком! - але факт, що тут всі сидять в кущах/або їздять за кордон у відпустку.... - чого ви не в окопах??? - я не в окопі - то хоч не повчаю, що треба йти в наступ - проливати кров! - а ви хочете, щоб за вас "диванних теоретиків" йшли вмирати на війну?! - ні! - йдіть самі! - або не повчайте, що треба ще воювати 100500 років!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Vint .... чого не на війні? - інвалід мозку?
Ты идиот?
-ні, а ти?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Yuri_61 написав:Почему ровно год тому назад курс бакса на наличном рынке был 28,2281, а сегодня 25,35 (самый высокий из работающих в субботу Укрсиббанке) ? Почему?!!!!! Что случилось такого? Кто объяснит?
... нова влада, як новий віник - по-новому мете! - привчайтесь тепер до реальних покращень!!! (а не трьоп пістуна інкогніто)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Коллеги! Позвольте напомнить, что даже выходные никогда не были поводом для публичного выяснения отношений. Также напоминаю, что для обсуждения политики построили отдельный лепрозорий: https://forum.finance.ua/topic221395.html
budivelnik - скільки атовцям житла побудував? - 0,00000?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Сибарит написав:Коллеги! Позвольте напомнить, что даже выходные никогда не были поводом для публичного выяснения отношений. Также напоминаю, что для обсуждения политики построили отдельный лепрозорий: https://forum.finance.ua/topic221395.html
... ок, йду на гілку "політичні дискусії", але хто тут буде на мою адресу писати, то і я тут буду відписувати!
... тож, ходіть на гілку "політичні дискусії"!... запрошую всіх пістунів: переса/васю-сторожа/будівельника і інших диванних "інкогніто"
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 вер, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Libo написав:А мне кажется, что в экономике как и в политике у нас стремительно наступает форс-мажор ... Зеленый открыто начал сдачу Украины Путину. Я думаю народ этого не допустит и сметет этого ушлепка и предателя очень быстро. Возможны колебания курса гривны. Учитывайте все риски.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook. «Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия. https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/