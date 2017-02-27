RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1994199519961997

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... я - спокійний як удав! - і в мене все пучком! :lol: :mrgreen:
- але факт, що тут всі сидять в кущах/або їздять за кордон у відпустку.... - чого ви не в окопах???
- я не в окопі - то хоч не повчаю, що треба йти в наступ - проливати кров!
- а ви хочете, щоб за вас "диванних теоретиків" йшли вмирати на війну?!
- ні! - йдіть самі! - або не повчайте, що треба ще воювати 100500 років!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:44

zzzzzz А чего не стоит? Из дефолтного уровня уверенно перешли в мусорный. Прогресс очевиден.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 15.09.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:48

  Vint написав:
  Долярчик написав:Vint
.... чого не на війні? - інвалід мозку?

Ты идиот?

-ні, а ти? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:51

  Yuri_61 написав:Почему ровно год тому назад курс бакса на наличном рынке был 28,2281, а сегодня 25,35 (самый высокий из работающих в субботу Укрсиббанке) ?
Почему?!!!!!
Что случилось такого?
Кто объяснит?

... нова влада, як новий віник - по-новому мете!
- привчайтесь тепер до реальних покращень!!! (а не трьоп пістуна інкогніто) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:52

Коллеги!
Позвольте напомнить, что даже выходные никогда не были поводом для публичного выяснения отношений.
Также напоминаю, что для обсуждения политики построили отдельный лепрозорий: https://forum.finance.ua/topic221395.html
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 2999 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:54

  Alex2007 написав:
  KOKS написав:ВОТ ЭТО ШАРА ВЗЯЛ ЕЩЕ ПОД ЗАВЯЗКУ БАКСА
Зря. :?
Через неделю взял бы еще минимум на 20 копеек дешевле - если есть гривна , то есть смысл ждать... наверное.
Очень интерсно что в качестве бюджетного курса будет - не 21.7 или 24 какие-нибудь? :shock:

Главное, чтобы перестали ставить необоснованные хотелки.
Чтобы бюджет был реалистичный, пусть и с прогнозируемым дефицитом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт
Starikan
2
 
Повідомлень: 16149
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:54

  Libo написав: Следует признать, остроумно Путин подкинул нам этого жидка... Но не беда. Урку прогнали, а уж эту соплю легко разотрем по асфальту.


Пи.. ец, ты и здесь наследил. Есть ещё темы которые ты не обосрал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:55

budivelnik
- скільки атовцям житла побудував?
- 0,00000? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:57

  Сибарит написав:Коллеги!
Позвольте напомнить, что даже выходные никогда не были поводом для публичного выяснения отношений.
Также напоминаю, что для обсуждения политики построили отдельный лепрозорий: https://forum.finance.ua/topic221395.html

... ок, йду на гілку "політичні дискусії", але хто тут буде на мою адресу писати, то і я тут буду відписувати!

... тож, ходіть на гілку "політичні дискусії"!... запрошую всіх пістунів: переса/васю-сторожа/будівельника і інших диванних "інкогніто" :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 вер, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:04

  Libo написав:А мне кажется, что в экономике как и в политике у нас стремительно наступает форс-мажор ...
Зеленый открыто начал сдачу Украины Путину. Я думаю народ этого не допустит и сметет этого ушлепка и предателя очень быстро. Возможны колебания курса гривны. Учитывайте все риски. 8)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook.
«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия.
https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/

Масоны (с) надавили. Поняли, с кем имеют дело.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт
Starikan
2
 
Повідомлень: 16149
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1994199519961997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1567, 1568, 1569
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15688 1870918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 21:06
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6694 1451779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75773)
07.09.2019 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.