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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19961997199819992000 ... 2002>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:26

А есть документ, в котором говорится, что Украина с кем-то воюет?

Может там и дата начала "войны" есть? И противник?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 вер, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:васю-сторожа

Зображення
Дебільність долярчика – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как долярчик хотят быть дебілами.
Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько долярчик, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди такие ка долярчик забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку или за сериал по ТВ и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы и за очередной ТВ сериал для недалёких с атрофированной способностью мыслить, потому что это трудно, намного легче получить нужную закладку из зомбоящика.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для долярчика составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, долярчик соображать не хочет.
Долярчик и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть Порошенко во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебілы - долярчики могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность мелкого базарного торговца.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - долярчики умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебілы - долярчики относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.
И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.
Дебілы - долярчики способны попадать под влияние других несуществующих вымышленных людей-ТV-онлайн персонажей ( Голобородько, Аккурт) , так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - долярчики»).
Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебільностью долярчиков преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры
Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы полезных ідиотов и прочих дебілов - долярчиков, тупо верующих в президентов - Голобородьков на великах, в новоприбывших революционеров матросов с маузерами пачками расстреливающих марсиан-корупционеров без суда и следствия и заодно с ними эту всю заумную шушваль - интеллигенцию вместе с такими ненавистными дрыщами - айтишниниками гребущих на халяву бабло вместо того, чтобы на стройках траншеи копать для вилл ленлордов-долярчиков, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - долячиками, і тоді Україна обов'язково переможе.
Автор Александр Дедюхин. Не я.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:А есть документ, в котором говорится, что Украина с кем-то воюет?

Є звичайно: Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. https://lenta.ru/news/2014/03/01/sovfed/
Резолюцію ООН про визнання агресії РФ упорото-українофобна вата сама знайде? :?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:34

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:А есть документ, в котором говорится, что Украина с кем-то воюет?

Є звичайно: Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. https://lenta.ru/news/2014/03/01/sovfed/
Резолюцію ООН про визнання агресії РФ упорото-українофобна вата сама знайде? :?

Украина молчит.
Никому войну не объявляла.
И Украине никто не объявлял

Что такое "агрессия"? Это война или нет? Если это война - то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие "агрессии", "АТО", "ССО", "ХХХ", ...?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:36

  Вкладчик1234 написав:Если это война - то почему войну не называют войной


У тебя своя голова есть, или надо, чтоб дядя указку дал?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Украина молчит.

Україна воює, а ольгінська вата тут собі намагається заробити на скломий, доводячи тут всім, що ввід військ на територію суверенної держави та масове вбивство її громадян головорізами іншої держави це не війна, а легкий петинг
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 10:42, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:41

  sergey_sryvkin написав:
  Вкладчик1234 написав:Если это война - то почему войну не называют войной


У тебя своя голова есть, или надо, чтоб дядя указку дал?..

Мы же живём в правовом государстве?

Может я хочу "суд Линча" относительно всяких Вовков, Коболевых, Витренок и т.п. - но я же этого не делаю.

Я же не поступаю как в песне: "Хочешь я убью соседа, что мешает спать?"

Т.к. я придерживаюсь закона. Хоть стараюсь.

А в Украине сейчас нет не то что войны, а даже военного положения нет.
Если я ошибаюсь, прошу меня поправить, со ссылкой на нормативный документ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:43

Агрессия - это война?
АТО - это война?
ССО - это война?

Если это всё война, то почему войну не называют войной, а выдумывают всякие непонятные определения?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 вер, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:43

  Vint написав:
  Долярчик написав:Vint
.... чого не на війні? - інвалід мозку?

Ты идиот?


Невже є сумніви, хай продає свої ціпки від роверів, палкий поціновувач "міста Лева".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:45

Василь-Рівне
... сторож складів :mrgreen: ходи на гілку "політичні дискусії", а не з@с#рай тут своїм потоком дурості! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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