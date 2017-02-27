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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19971998199920002001>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 327
вище 25.65
49%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:46

  sergey_sryvkin написав:
  Вкладчик1234 написав:Если это война - то почему войну не называют войной


У тебя своя голова есть, или надо, чтоб дядя указку дал?..

Оно же "вкладчик", привык чтоб ему вкладывали...
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:46

VASH
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:А в Украине сейчас нет не то что войны, а даже военного положения нет.

Ольгінець - вивчай новітню історію, зараз 21-е сторіччя в якому ніхто нікому не об'являє війну, але десятки країн воюють, ти в курсі, що за межами твого зажопинсько-ухрюпінська коїться? Га ? Індія та Пакистан там війна вата чи ні? Якщо війна, то чого не кидають ядерні бомби один в одного? Га? А якщо не війна, то чого вбивають одне одного? Га? І таких прикладів десятки, але на кисльов ТВ таке не пояснюють і не показують!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:52

  Василь-Рівне написав:Ольгінець - вивчай новітню історію, зараз 21-е сторіччя в якому ніхто нікому не об'являє війну, але десятки країн воюють, ти в курсі, що за межами твого зажопинсько-ухрюпінська коїться? Га ?

Вышиватник, например Япония до сих пор в состоянии войны с преемницей СССР.

В Израиле война со времен его основания.

Если ты такой "историк", то скажи мне с кем сейчас воюет Украина, и дату начала этой войны
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 вер, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... піснуни-інкогніто, ну дайте просту/пряму відповідь:
- чому ви не на війні, а тут повчаєте, що кому робити і як жити?

п. с.
... таке враження, що отих 8%,що голосували за пістуна - основна маса їх тут, на фінанса ю.а. :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:55

  Долярчик написав:VASH
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку? :lol:


Да нет, идиот. Я уже свое отвоевал - инвалид войны 2 группы (пожизненно).
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Вышиватник, например Япония до сих пор в состоянии войны с преемницей СССР

Угу, з країною яка не існує. Ти в своєму розумі? А де урагани, торнадо, буратіни, тайфуни які обстрілюють територію Японії, де десятки тисяч загиблих японців та мільйони біженців як в Україні, де розбиті аеропорти та знищені населені пункти? Де це все? І це війна, а у нас не війна? Все нормально з мізками? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:58

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Вышиватник, например Япония до сих пор в состоянии войны с преемницей СССР

Угу, з країною яка не існує. Ти в своєму розумі? А де урагани, торнадо, буратіни, тайфуни які обстрілюють територію Японії, де десятки тисяч загиблих японців та мільйони біженців, де розбиті аеропорти та знищені населені пункти? Де це все? І це війна, а у нас не війна? Все нормально з мізками? Га?


Так назови дату начала войны, историк!

Позиция Японии - чёткая и ясная. Есть дата начала войны, есть противник, есть условия окончания войны (возврат территорий)

Сколько "миллионов украинцев" имеют статус беженца?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:01

  Долярчик написав:
  Любопытный написав:Модераторы есть?
За такие сообщения вечный бан нужно делать. Можно терпеть песни о прекрасном Зе и самой твердой гривне, но это уже открытый сепаратизм.

...сипаратизм, чи твій дибілізм???!
- як назвати таких людей, як ти, які й далі хочуть війни???
- йди воюй, як так хочеш воювати! - але ж ні! - ти хочеш воювати лише ЧУЖИМИ руками!

п. с.
... ну не можна голіруч ведменя подолати, якщо західні мисливці лише глибоко турбуються, а диванні експкрти будуть казати, що краще кров проливати, ніж зупинити війну!

Та ні синку, це твій дебілізм. Ти пропонуєшь не зупинити війну, ти пропонуєшь капітулювати. Таким чином ти пропонуєшь зберегти життя українців. Але вийде все навпаки – на окупованих землях Криму та Донбасу знищується все украінське, а українських патріотів вбивають та кидають за грати. Ти це нам пропонуєшь? Це така твоя любов до України та українського народу?
Я тебе розумію, ти сидиш там у себе у Львові та й міркуєшь, що Польщя поруч, як що, то встигнешь втекти.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... яке то з Рівного дурне :lol:
- сторож, йди похмилися :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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