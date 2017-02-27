Оно же "вкладчик", привык чтоб ему вкладывали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:46
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:46
VASH
- чого не в окопі?
- інвалідність головного мозку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ольгінець - вивчай новітню історію, зараз 21-е сторіччя в якому ніхто нікому не об'являє війну, але десятки країн воюють, ти в курсі, що за межами твого зажопинсько-ухрюпінська коїться? Га ? Індія та Пакистан там війна вата чи ні? Якщо війна, то чого не кидають ядерні бомби один в одного? Га? А якщо не війна, то чого вбивають одне одного? Га? І таких прикладів десятки, але на кисльов ТВ таке не пояснюють і не показують!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:52
Вышиватник, например Япония до сих пор в состоянии войны с преемницей СССР.
В Израиле война со времен его основания.
Если ты такой "историк", то скажи мне с кем сейчас воюет Украина, и дату начала этой войны
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 вер, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... піснуни-інкогніто, ну дайте просту/пряму відповідь:
- чому ви не на війні, а тут повчаєте, що кому робити і як жити?
п. с.
... таке враження, що отих 8%,що голосували за пістуна - основна маса їх тут, на фінанса ю.а.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:55
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Угу, з країною яка не існує. Ти в своєму розумі? А де урагани, торнадо, буратіни, тайфуни які обстрілюють територію Японії, де десятки тисяч загиблих японців та мільйони біженців як в Україні, де розбиті аеропорти та знищені населені пункти? Де це все? І це війна, а у нас не війна? Все нормально з мізками? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 вер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:58
Так назови дату начала войны, историк!
Позиция Японии - чёткая и ясная. Есть дата начала войны, есть противник, есть условия окончания войны (возврат территорий)
Сколько "миллионов украинцев" имеют статус беженца?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 07 вер, 2019 11:01
Та ні синку, це твій дебілізм. Ти пропонуєшь не зупинити війну, ти пропонуєшь капітулювати. Таким чином ти пропонуєшь зберегти життя українців. Але вийде все навпаки – на окупованих землях Криму та Донбасу знищується все украінське, а українських патріотів вбивають та кидають за грати. Ти це нам пропонуєшь? Це така твоя любов до України та українського народу?
Я тебе розумію, ти сидиш там у себе у Львові та й міркуєшь, що Польщя поруч, як що, то встигнешь втекти.
Додано: Суб 07 вер, 2019 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... яке то з Рівного дурне
- сторож, йди похмилися
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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